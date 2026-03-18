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Rocamora no encuentra el rumbo: sufrió su séptima derrota seguida

Centenario de Venado Tuerto capitalizó el presente de Tomás de Rocamora al derrotarlo 112 a 100 por la Liga Argentina, Conferencia Sur.

18 de marzo 2026 · 10:41hs
Rocamora no encuentra el rumbo: sufrió su séptima derrota seguida

Prensa Centenario de Venado Tuerto

Tomás de Rocamora cerró su estadía en territorio santafesino con una nueva derrota. Perdió 112 a 100 ante Centenario de Venado Tuerto en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojo sufrió su séptimo traspié en serie.

En el conjunto local, Lucio Castellani fue la figura con 26 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. En Rocamora, se destacaron Franco Maeso con 21 puntos y 6 rebotes, Gendry Correa con 20 unidades y Agustín Carnovale, que aportó 16 puntos, además de 6 rebotes y 6 asistencias.

Rocamora necesita ganar para alejarse de los últimos puestos de la Conferencia Sur.

Rocamora se presente en el sur santafesino con la obligación de ganar

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El Rojo se mantiene en el 15° escalón de la Conferencia Sur con un récord negativo de 8 victorias y 21 caídas. Centenario, que volvió a ganar después de seis derrotas en serie, se ubica 10° con un registro de 15 triunfos y 14 derrotas.

El Rojo dio pelea en el sur santafesino

Rocamora comenzó mejor, con un parcial inicial de 7-0, pero rápidamente el local reaccionó y emparejó el juego. Con el correr de los minutos, el desarrollo fue parejo hasta que Centenario logró cerrar el primer cuarto arriba por 26-24.

En el segundo período, el conjunto de Venado Tuerto sacó diferencias desde el perímetro, aunque el Rojo respondió con buenas intervenciones de Franco Maeso, Mateo Occhi y Agustín Carnovale para mantenerse en partido. Sin embargo, el local llegó al entretiempo en ventaja por 54-47.

El quiebre del juego se dio en el tercer cuarto, cuando Centenario amplió la diferencia con una ofensiva más efectiva y cerró ese tramo 85-65. Si bien Rocamora intentó reaccionar en el último período y logró achicar la brecha, no le alcanzó para revertir el resultado.

Rocamora Liga Argentina Rojo
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