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Patronato finalizará la fecha en el último lugar de la tabla

El punto que rescató Almagro ante Midland le permitió superar a Patronato en las posiciones de la Zona B de la Primera Nacional.

15 de marzo 2026 · 19:25hs
El 11 de Patronato que inició el juego ante Quilmes en el estadio Centenario.

Prensa Patronato

El 11 de Patronato que inició el juego ante Quilmes en el estadio Centenario.

Almagro sumó este domingo su primera unidad en la temporada 2026 de la Primera Nacional. El elenco dirigido por el ex-DT de Patronato Gabriel Gómez igualó 1 a 1 ante Ferrocarril Midland, en condición de visitante, en la continuidad de la quinta fecha, Zona B.

Este resultado condenó al Rojinegro de barrio Villa Sarmiento al último escalón de las posiciones. El Tricolor reúne el mismo puntaje que el elenco entrerriano, pero registra mejor diferencia de gol. (-4 para Patronato y -3 para Almagro).

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Otros resultados de la quinta fecha

En otro de los encuentros de la jornada Gimnasia y Tiro de Salta resignó sus primeras unidades en el certamen al igualar 0 a 0 en el norte del país ante Temperley. El Albo sigue en soledad lo más alto de la tabla. El Gasolero se ubica en el noveno lugar.

Nota relacionada: Rubén Forestello: "Nos descontrolamos después del primer gol"

Por su parte, Agropecuario de Carlos Casares derrotó en condición de local a Chacarita por 2 a 0. El sojero se posicionó séptimo. El Funebrero, en el 13° escalón de la Zona B.

Además, Gimnasia de Jujuy venció en el estadio 23 de agosto a Colegiales por 2 a 1. El Lobo se transformó en flamante escolta del puntero Gimnasia y Tiro. El Tricolor de Munro, que el próximo domingo visitará a Patronato, retrocedió al 16° escalón.

La cartelera de la Zona B se cerrará este lunes con el encuentro que animarán, desde las 21, Atlanta y Deportivo Maipú.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Gimnasia y Tiro 10

Gimnasia (Jujuy) 9

San Martín (Tucumán) 8

Nueva Chicago 7

Atlético Rafaela 7

Tristán Suárez 6

Agropecuario 6

Midland 5

Temperley 5

Quilmes 4

Deportivo Maipú 4

Atanta 4

Chacarita 4

San Martín (San Juan) 4

Güemes 4

Colegiales 3

Almagro 2

Patronato 2

Patronato Primera Nacional Almagro
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