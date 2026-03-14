Patronato decepcionó, fue goleado y cayó a zona de descenso

Quilmes derrotó categóricamente a Patronato por 3 a 0 por la quinta fecha de la Primera Nacional, Zona B. El Santo retrocedió al penúltimo escalón de la tabla.

Patronato recibió un duro golpe en el estadio Centenario. El Rojinegro perdió 3 a 0 en su visita a Quilmes en la continuidad de la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El conjunto entrerriano sigue sin poder celebrar una victoria y retrocedió a puestos de descenso.

El Cervecero, que inició la jornada en el penúltimo escalón de las posiciones, jugó con los dientes apretados. Capitalizó el envión anímico que adquirió tras la llegada de Leandro Gracián a la conducción técnica para edificar su primer triunfo en la temporada.

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Quilmes sorprendió al Rojinegro en la etapa inicial

En la etapa inicial Patronato recibió dos manos de las que duelen. De esos golpes que dejan heridas y cuesta asimilar. Quilmes mostró la energía renovada que se generan ante la llegada de un nuevo jugador. Con actitud y decisión salió decidido a buscar la diferencia con celeridad. Cerró la etapa inicial con dos tantos de distancia y modificó los silbidos con los que fue despedido en la anterior presentación como local por aplausos.

El temperamento del dueño de casa le permitió romper el cero antes del cuarto de hora. El cronómetro marcó 12 minutos cuando Agustín Bolivar durmió en el juego aéreo a Franco Soldano. Fernando Moreyra realizó un rechazo corto para dejarle el balón a Ramiro Luna. El mediocampista asistió a Agustín Lavezzi, quien libre de marca ejecutó a Alan Sosa.

La desventaja en el marcador obligó a Patronato a adelantar sus líneas. Juan Carlos Salas se sumó al circuito ofensivo intentando desnivelar por la banda izquierda. De esta manera se abrió un espacio en el territorio entrerriano que el Cervecero capitalizó con las escaladas de Thomas Ortega y la movilidad de Lavezzi.

El Rojinegro buscó de manera desordenada la paridad en el marcador. Inquietó con una incursión ofensiva de Francisco Heredia que finalizó en centro a la cabeza de Franco Soldano que Gonzalo Marinelli controló sin inconvenientes.

Quilmes, a pura efectividad, estiró cifras en una acción que nació desde su propio arco. El saque de meta enviado por Marinelli fue interceptado por Lavezzi. El punta le dejó el balon servido a Alexis Domínguez, su socio de ataque, quien ubicó el esférico lejos del alcance de Alan Sosa.

Patronato intentó reaccionar, lo liquidó el Cervecero

El resultado adverso impulsó al DT de Patronato, Rubén Forestello, a mover piezas. En este sentido modificó a los intérpretes en los extremos de la última línea al ordenar los ingresos de Maximiliano Rueda y Alejo Miró.

El Rojinegro ingresó con otra mentalidad. Tuvo la oportunidad de descontar cuando Rivero le bajó el esférico a Barinaga. El remate del mediocampista se fue por encima del travesaño.

De contragolpe Quilmes amenazó con darle categoría de goleada a la victoria ante la pasividad defensiva entrerriana. Domínguez y Lavezzi desperdiciaron la oportunidad de ampliar la ventaja.

El Cervecero liquidó el pleito con un contragolpe letal. Lo encabezó el exatacante de Patronato José Barreto. El oriundo de Villa Clara asistió a Ramiro Martínez, quien decretó el 3 a 0 final en suelo bonaerense.

Formaciones de Quilmes y Patronato

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde y Thomás Ortega; Ramiro Martínez (76' Batista), Agustín Bolivar (76' Paredes), Ulises Vera (83' Fernández) y Ramiro Luna (66' Yangali); Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez (66' Barreto). DT: Leandro Gracián

Patronato: Alan Sosa; Juan Salas (46' Rueda), Franco Meritello, Fernando Evangelista y Francisco Heredia (46' Miró); Juan Barinaga (46' Pereyra), Federico Bravo y Agustín Araujo; Franco Soldano y Hernán Rivero (56' Reynaga). DT: Rubén Forestello.

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Formación confirmada para enfrentar a Quilmes a partir de las 20 horas



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Goles: 12' Lavezzi; 34' Domínguez; 76' Martínez

Estadio: Centenario

Árbitro: Juan Pablo Loustau