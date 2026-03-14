Diego Rausch es asesor espiritual del Club Atlético Patronato y fanático del club. Su nuevo destino es la parroquia Nuestra Señora de La Paz. Hay otros cambios

A seis meses de su llegada a Paraná para dirigir los destinos de la Iglesia Católica, el arzobispo Raúl Martín dispuso una serie de sorpresivos cambios en la curia. En la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde estaba vacante la función de párroco tras la salida del vicario general Eduardo Tanger -ahora radicado en España- se nombró al sacerdote Fabián Minigutti, que venía gestionando la obra de construcción del Hogar Sacerdotal Jesús Buen Pastor en su nuevo emplazamiento, el exCentro Mariápolis, en el Acceso Norte. También dispuso correr al párroco de la parroquia Santa Teresita, donde desde hace más de dos décadas estaba firme Diego Rausch, responsable además del complejo educativo. Allí irá el vicario de Educación del Arzobispado, José Carlos Badano.

Rausch, además, es asesor espiritual del Club Atlético Patronato y fanático del club. Su nuevo destino es la parroquia Nuestra Señora de La Paz, en La Paz, aunque no como párroco.

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Padre Diego Rausch El padre Diego Rausch se va de Santa Teresita: el arzobispo lo traslada a La Paz

El padre Patat, a Cerrito

En la parroquia San Agustín, donde estaba Ignacio Patat como párroco irá Javier Margheim. Patat fue destinado a la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Cerrito.

El padre Follonier a la parroquia San Roque

Ariel Follonier irá a la parroquia San Roque, en tanto Mario Olivera fue designado capellán del Carmelo Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.

La salida más relevante es, claro, la de Diego Rausch. Es hermano de Hernán René Rausch, la primera víctima que declaró al inicio del juicio oral a Ilarraz, y que es considerada la declaración más contundente y sin fisuras respecto de los hechos de corrupción de menores que se le endilgan al sacerdote, que fue prefecto de disciplina en el Seminario de Paraná entre 1985 y 1993, recordó Entre Ríos Ahora.