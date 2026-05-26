Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

En el diamante de El Plumazo, Talleres se quedó con el torneo que organiza el club Estudiantes. Venció a Patronato.

Los chicos de Talleres que se consagraron en el torneo del CAE.

Talleres se consagró campeón en la Copa Revolución de la categoría Cadete, que organiza Club Atlético Estudiantes de Paraná. En el diamante de El Plumazo, desde el viernes hasta la soleada tarde del 25 de mayo se disputó la 11° edición de la tradicional Copa organizada por el CAE

Con la participación de seis equipos Estudiantes, Patronato, Talleres, Catsa, Don Bosco y Oro Verde, entre viernes y domingo se disputaron los 15 partidos del round robin, al cabo del cual Patronato finalizó invicto y la segunda posición la empataron los equipos de Don Bosco, Talleres y Oro Verde. En ese orden finalizaron por la definición por sistema olímpico.

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Así desde las 11 del día patrio se enfrentaron Talleres y Oro Verde, logrando el pase los de Toribio Ortiz que ganaron por 7 carreras contra 5.

A continuación el ganador se enfrentó con Don Bosco y con un claro triunfo por 5 a 0 consiguió el pase a la final del certamen.

Por la tarde y con un clima agradable comenzó el partido final entre Patronato y Talleres.

Recién en la apertura del tercer período se envasaron Deu y Moreloy y con un triple de Genaro Bello Talleres anotó las dos primeras carreras. En el tercer período Bruno Francisconi anotó una mas para Talleres.

En la apertura del quinto período la novena de Talleres dio una vuelta completa, arrancó al bate Ignacio Deu y pisaron el home siete corredores (Deu, Thiago Acosta, Bello, Moreloy, Sierak, Francisconi y Rodríguez)

En el cierre de la quinta entrada, Patronato iba a demostrar porque había sido el mejor del round robin, anotando cuatro carreras por intermedio de Facundo Montero, Dalinger, Smail y Andino evitando que el partido finalice por la regla de la piedad.

Las últimas dos entradas fueron dominadas por los lanzadores y solo en la séptima Patronato descontó una mas por intermedio de Rodríguez dejando así las cifras definitivas 10 para Talleres y cinco para Patronato.

Impecable la organización del torneo, al finalizar se entregaron los premios individuales a Bautista Rodríguez y Genaro Bello, ambos de talleres como mejor pitcher y jugador mas valioso de la final respectivamente y luego los premios al campeón y subcampeón.

Los jugadores de Talleres

El equipo de Talleres, conducido técnicamente por Braian Dorella, con la colaboración de Sergio Sierak, estuvo integrado por los siguientes jugadores: Genaro Bello, Felipe Moreloy, Mateo Sierak, Bruno Francisconi, Bautista Rodríguez, Dylan y Thiago Acosta, Santiago Martínez, Juan Bautista Alegre, Ignacio Deu y José Guerrinieri.

Con una destacada actuación colectiva, una ofensiva contundente y una gran demostración de carácter en la jornada decisiva, Talleres escribió una nueva página de su historia deportiva al quedarse con la Copa Revolución 2026 de la categoría Cadete y celebrar en lo más alto del sóftbol paranaense.