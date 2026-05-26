Uno Entre Rios | Ovación | Talleres

Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

En el diamante de El Plumazo, Talleres se quedó con el torneo que organiza el club Estudiantes. Venció a Patronato.

26 de mayo 2026 · 18:50hs
Los chicos de Talleres que se consagraron en el torneo del CAE.

Gentileza Club Talleres

Los chicos de Talleres que se consagraron en el torneo del CAE.

Talleres se consagró campeón en la Copa Revolución de la categoría Cadete, que organiza Club Atlético Estudiantes de Paraná. En el diamante de El Plumazo, desde el viernes hasta la soleada tarde del 25 de mayo se disputó la 11° edición de la tradicional Copa organizada por el CAE

Con la participación de seis equipos Estudiantes, Patronato, Talleres, Catsa, Don Bosco y Oro Verde, entre viernes y domingo se disputaron los 15 partidos del round robin, al cabo del cual Patronato finalizó invicto y la segunda posición la empataron los equipos de Don Bosco, Talleres y Oro Verde. En ese orden finalizaron por la definición por sistema olímpico.

El estadio Raúl Bibi Gómez será el escenario de las actividades de la APB.

La APB llevará adelante una jornada del Plan de Desarrollo Federal de la CAB

el 2° encuentro entrerriano de artes visuales confirmo talleres y mantiene abierta la convocatoria

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

Así desde las 11 del día patrio se enfrentaron Talleres y Oro Verde, logrando el pase los de Toribio Ortiz que ganaron por 7 carreras contra 5.

A continuación el ganador se enfrentó con Don Bosco y con un claro triunfo por 5 a 0 consiguió el pase a la final del certamen.

Por la tarde y con un clima agradable comenzó el partido final entre Patronato y Talleres.

Recién en la apertura del tercer período se envasaron Deu y Moreloy y con un triple de Genaro Bello Talleres anotó las dos primeras carreras. En el tercer período Bruno Francisconi anotó una mas para Talleres.

En la apertura del quinto período la novena de Talleres dio una vuelta completa, arrancó al bate Ignacio Deu y pisaron el home siete corredores (Deu, Thiago Acosta, Bello, Moreloy, Sierak, Francisconi y Rodríguez)

En el cierre de la quinta entrada, Patronato iba a demostrar porque había sido el mejor del round robin, anotando cuatro carreras por intermedio de Facundo Montero, Dalinger, Smail y Andino evitando que el partido finalice por la regla de la piedad.

Las últimas dos entradas fueron dominadas por los lanzadores y solo en la séptima Patronato descontó una mas por intermedio de Rodríguez dejando así las cifras definitivas 10 para Talleres y cinco para Patronato.

Impecable la organización del torneo, al finalizar se entregaron los premios individuales a Bautista Rodríguez y Genaro Bello, ambos de talleres como mejor pitcher y jugador mas valioso de la final respectivamente y luego los premios al campeón y subcampeón.

Los jugadores de Talleres

El equipo de Talleres, conducido técnicamente por Braian Dorella, con la colaboración de Sergio Sierak, estuvo integrado por los siguientes jugadores: Genaro Bello, Felipe Moreloy, Mateo Sierak, Bruno Francisconi, Bautista Rodríguez, Dylan y Thiago Acosta, Santiago Martínez, Juan Bautista Alegre, Ignacio Deu y José Guerrinieri.

Con una destacada actuación colectiva, una ofensiva contundente y una gran demostración de carácter en la jornada decisiva, Talleres escribió una nueva página de su historia deportiva al quedarse con la Copa Revolución 2026 de la categoría Cadete y celebrar en lo más alto del sóftbol paranaense.

Talleres Sóftbol Estudiantes
Noticias relacionadas
El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

Atlético Tucumán golpeó en los momentos justos y pasó de ronda.

Atlético Tucumán goleó a Talleres y avanzó en la Copa Argentina

el ficer comenzo sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Talleres tuvo una gran actuación en tierras tucumanas.

Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

Ver comentarios

Lo último

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Ultimo Momento
Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

Policiales
Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

Condenan a una pareja que recibió más de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Condenan a una pareja que recibió más de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Ovación
Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

Franco Riva se ilusiona tras el segundo puesto en Salta

Franco Riva se ilusiona tras el segundo puesto en Salta

APB: se inicia la fecha 12 del Torneo Apertura

APB: se inicia la fecha 12 del Torneo Apertura

La provincia
Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas

Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos

Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos

Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata

Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata

Región Centro: según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja

Región Centro: según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja

Dejanos tu comentario