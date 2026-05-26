Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

Estudiantes de La Plata superó 1 a 0 de forma agónica al DIM en La Plata y avanzó a la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes venció 1-0 a Independiente Medellín este martes en La Plata, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El Pincha logró la victoria para avanzar a octavos de final del torneo que ganó en cuatro ocasiones. Fue dramática y agónica la definición del pleito en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

El trámite fue intenso y parejo en el arranque con llegadas para ambos bandos. En el local avisó Facundo Farías con un remate que pasó cerca del travesaño. Mientras que el elenco cafetero tuvo una clara con Yony González.

Farías se consolidó y fue la principal credencial del elenco platense. El ex volante ofensivo de Colón de Santa Fe se mostró muy activo y preciso para el traslado de la pelota y también jugó bien con las bandas.

Pasada la media hora Estudiantes arrinconó al DIM y mereció ponerse en ventaja. Guido Carrillo creció en el ataque y tuvo sus chance, una con un tiro que tenía destino de gol, pero lo bloquearon justo, y otra con un remate que contuvo el arquero Éder Chaux.

En el complemento los colombianos se replegaron y a los locales les costó romper la última línea rival. Los minutos transcurrieron y la paciencia se fue agotando tanto en los jugadores del Pincha como en su público.

En el último tramo los centros comenzaron a lastimar al DIM y Carrillo avisó con un cabezazo que controló Chaux, que luego tuvo la atajada de la noche al ahogarle el grito a Santiago Núñez, que ganó de arriba.

En tiempo de descuento Carrillo anotó, pero el tanto primero fue anulado por posición adelantada. Pero a instancias del VAR, el gol fue convalidado.

Estudiantes, sigue

El triunfo es merecido para los dirigidos por Alexander Medina ya que lo buscaron todo el partido. Impusieron su autoridad en un duelo con clima de final