Camino al FICER comenzó con una experiencia artística junto a estudiantes de Paraná

FICER: la propuesta reunió a estudiantes de la Escuela Secundaria N°35 y al equipo del IAAER en una actividad centrada en la fauna entrerriana

El camino hacia la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) ya comenzó a tomar forma. A través del programa Camino al FICER, estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria N°35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, de Paraná, participaron de una propuesta artística y colectiva que tuvo como eje la fauna silvestre entrerriana y su vínculo con el universo visual del festival.

La iniciativa se desarrolló en articulación entre docentes de la institución y un equipo del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial. El trabajo se proyecta como uno de los primeros pasos rumbo al FICER 2026, que se realizará del 24 al 29 de noviembre.

La experiencia estuvo coordinada por María Emilia Chiapesoni y Juan Vidal, integrantes del IAAER, junto a la docente de plástica Marisol Basavilbaso y el resto del equipo docente y directivo de la escuela. Durante dos meses, los adolescentes trabajaron a partir de la observación de distintas especies de la fauna silvestre entrerriana, seleccionadas con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y del fotógrafo de naturaleza Juan Vidal.

La actividad de cierre consistió en la realización de ilustraciones inspiradas en esos animales. En las aulas convivieron lápices, fibras, crayones, música e imágenes de referencia, en un clima atravesado por la creatividad y el interés de los estudiantes por el entorno natural de la provincia.

La propuesta buscó abrir un espacio de intercambio entre el arte, el cine y la identidad entrerriana, con participación activa de los jóvenes. El trabajo realizado formará parte del proceso creativo que acompañará la construcción estética de la próxima edición del festival.

Camino al FICER funciona como el programa de actividades previas del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y tiene como objetivo extender la experiencia más allá de las fechas centrales. Con una mirada federal y participativa, continuará con encuentros, talleres, proyecciones y espacios de formación en distintos puntos de la provincia, para acercar el cine a nuevos públicos y generar instancias de participación antes del inicio oficial del festival.