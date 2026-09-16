En el empate de Vélez como visitante de Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, Emanuel Mammana sufrió una grave lesión en las costillas producto de un choque accidental con su propio compañero Tomás Marchiori. Luego de algunos días, finalmente este miércoles fue dado de alta.

"Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica. El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos" , informó el Fortín en sus redes sociales.

"Terrible" Porque Emmanuel Mammana sufrió la rotura de 7 costillas y una de ellas le perforó el pulmón en este choque: debió ser operado de urgencia y está internado. pic.twitter.com/ndGyPl4j5Z

El incidente ocurrió en el inicio del segundo tiempo, cuando el arquero fue a buscar una pelota aérea e impactó con las rodillas en el cuerpo del defensor, que cayó al piso, pidió el cambio y generó una fuerte preocupación por un "traumatismo de hemitorax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y Neumotorax", según informó la institución. Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta.

Tras pasar un par de noches en Cuidados Intensivos por precaución, fue trasladado a Buenos Aires, donde continuaron con su recuperación en la Clínica Zabala de CABA. Luego de mostrar una buena evolución, fue dado de alta aunque deberá seguir su rehabilitación durante un par de meses antes de regresar a las canchas.

"Quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”, escribió el jugador en sus redes sociales. "Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos”, agregó, y dejó una espcial mención al personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario: “Fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles”.

Por otro lado, también agradeció al club, "que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera", y a su mujer y su familia, que "no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil". Finalmente, reflexionó que“después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”, sentenció.