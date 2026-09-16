El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia.

Argentina derrotó 3-1 a Colombia en la segunda fecha del Sudamericano de vóley. Vicentín aportó 15 puntos y definió el partido con el último tanto del cuarto set.

La Selección Argentina consiguió este miércoles una nueva victoria en el Campeonato Sudamericano de vóley al superar a Colombia por 3-1 , con parciales de 25-21, 25-18, 22-25 y 25-23. El paranaense Luciano Vicentín tuvo una actuación destacada con 15 puntos y fue protagonista del cierre, ya que marcó el tanto que selló el triunfo del equipo dirigido por Horacio Dileo.

Después de un comienzo equilibrado, Argentina consiguió despegarse 13-9 gracias a una mayor efectividad en ataque. Pablo Kukartsev comenzó a destacarse en ofensiva y Colombia mostró algunas irregularidades que le permitieron al conjunto nacional sostener la diferencia.

Con Vicentín también aportando en ataque, Argentina llegó al tramo final del primer parcial con ventaja de 22-18. Un ataque de Palonsky terminó dándole el set al equipo argentino por 25-21.

El segundo capítulo tuvo un desarrollo similar. Los primeros puntos fueron parejos, pero Argentina encontró un buen pasaje de juego y logró tomar una ventaja importante de 12-6. La Selección manejó la rotación y llegó a estar 23-13 arriba.

Colombia intentó reaccionar en el cierre y redujo la diferencia, pero Argentina no dejó escapar la oportunidad. Palonsky volvió a aparecer para conseguir el punto definitivo y establecer el 25-18.

Colombia reaccionó y llevó el partido al cuarto set

El tercer parcial volvió a mostrar un trámite muy equilibrado. Los dos equipos intercambiaron puntos hasta llegar al 10-10, momento en el que Argentina consiguió sacar una pequeña ventaja para ponerse 13-10.

Colombia reaccionó rápidamente y empató en 14. Desde allí, el desarrollo volvió a ser punto a punto y el conjunto colombiano consiguió hacerse fuerte en defensa durante los momentos decisivos.

Amaranto fue una de las principales armas de Colombia y Argentina no logró encontrar la misma eficacia que había mostrado en los dos primeros sets. El local consiguió descontar con un 25-22 y puso el partido 2-1.

Para el cuarto parcial, Armoa ingresó como titular y Argentina volvió a encontrarse con un inicio parejo. El marcador llegó al 10-10 y el encuentro comenzó a transitar nuevamente por una definición cerrada.

Colombia logró crecer en defensa y Argentina respondió con el bloqueo para mantenerse cerca. Sin embargo, el equipo nacional tuvo que luchar contra algunas imprecisiones y contra la eficacia de Amaranto. Los colombianos llegaron a ponerse 19-16 arriba y amenazaron con llevar el partido a un quinto set.

Vicentín apareció en el momento decisivo

Argentina reaccionó cuando más lo necesitaba. El conjunto de Dileo logró igualar el marcador 21-21 y volvió a meterse de lleno en la definición.

Una contra de Armoa puso a la Selección arriba 23-22 y el cierre quedó servido para un final de máxima tensión. Allí apareció el paranaense Luciano Vicentín, quien consiguió el punto que le permitió a Argentina quedarse con el cuarto set por 25-23 y cerrar el partido.

El jugador nacido en Paraná terminó la jornada con 15 puntos, solamente por detrás de Kukartsev, máximo anotador argentino con 19. Palonsky aportó 8, Zerba 6, Gómez 5, Ramos 4 y Armoa 3, entre los principales registros del equipo.

De esta manera, Argentina sumó su segunda victoria en el Sudamericano y continúa avanzando en la competencia. Para Vicentín, además, fue una noche especial: tuvo una participación importante durante el partido y fue el encargado de ponerle el punto final al triunfo argentino.

La Selección volverá a jugar este jueves desde las 14, cuando se enfrente a Chile, con transmisión de Fox Sports.