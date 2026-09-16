Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

La paranaense se consagró en la prueba técnica de 3 kilómetros de stand up paddle en la Laguna Setúbal de Santa Fe en el marco de los Juegos Suramericanos.

Juliette Duhaime repitió el oro conseguido en el sprint de 200 metros por los Juegos Suramericanos.

La paranaense Juliette Duhaime volvió a subirse a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este miércoles, la deportista entrerriana ganó la prueba técnica de 3 kilómetros de stand up paddle (SUP), disputada en la Laguna Setúbal de Santa Fe, y consiguió su segunda medalla de oro en la competencia.

Duhaime, campeona mundial de la especialidad, ya había celebrado el título en la prueba de sprint de 200 metros. Con esta nueva victoria, cerró su participación en los Juegos con dos preseas doradas y volvió a ser protagonista de una jornada histórica para el SUP argentino.

La rama femenina tuvo otro resultado destacado para la delegación nacional. Alma Coletta obtuvo la medalla de plata, mientras que la brasileña Jessika Matos completó el podio. De esta manera, Argentina logró el 1-2 en la competencia femenina.

Basaldella también repitió el oro

En la clasificación masculina, Santino Basaldella volvió a consagrarse campeón luego de su triunfo en los 200 metros sprint. El argentino se impuso en la prueba técnica de 3 kilómetros, seguido por el peruano Itzel Delgado y su compatriota Ignacio Arias, quien se quedó con la medalla de bronce.

La competencia se extendió durante casi 20 minutos y exigió una combinación de estrategia, paciencia y precisión para superar cada uno de los giros del recorrido.

“Contentísimo, todo lo que vinimos a buscar”, expresó Basaldella después de la carrera. El deportista también destacó el acompañamiento del público y el trabajo de todo el equipo que participó en su preparación.

Arias, por su parte, celebró el bronce en su debut en una competencia de este nivel. “Hay mucho para trabajar”, reconoció el argentino, quien dedicó la medalla a su familia, sus padres, su entrenador Diego y su abuela, a quien señaló como la persona que lo acercó al stand up paddle.

El festejo entre ambos reflejó la relación que mantienen dentro de la disciplina. Basaldella destacó a su compañero como un gran competidor y resumió el vínculo que los une: “Somos compañeros y rivales”.

Duhaime y Coletta, un nuevo podio para Argentina

En la competencia femenina, Juliette Duhaime repitió el oro conseguido en el sprint de 200 metros y volvió a compartir la celebración con una delegación argentina que tuvo a Alma Coletta como subcampeona.

La paranaense valoró el trabajo colectivo y el acompañamiento recibido a lo largo de los Juegos. “El equipo es como una familia”, sostuvo Duhaime, quien también remarcó su intención de inspirar a las próximas generaciones de deportistas.

Coletta explicó que la prueba fue muy dinámica y que la estrategia aplicada en los giros y en el tramo de playa resultó determinante para definir las posiciones. La marplatense también destacó la experiencia compartida en la Villa y el clima de camaradería entre los competidores.

Cuatro medallas argentinas en una jornada

Con los resultados obtenidos en las pruebas técnicas de 3 kilómetros, Argentina sumó dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en el stand up paddle.

Los podios quedaron conformados de la siguiente manera:

Masculino: Santino Basaldella (Argentina), Itzel Delgado (Perú) e Ignacio Arias (Argentina).

Femenino: Juliette Duhaime (Argentina), Alma Coletta (Argentina) y Jessika Matos (Brasil).

Así, Duhaime y Basaldella finalizaron su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas doradas cada uno, en una actuación que volvió a poner al stand up paddle argentino en el centro de la escena deportiva.