Germán Galli y el regreso del gran golf a Paraná  

Germán Galli prepara el regreso de un torneo de jerarquía internacional al CAE, con grandes figuras, actividades abiertas y un homenaje especial a su padre.

El organizador de la competencia, visitó la redacción de UNO y contó detalles de una propuesta que tiene, además, un significado personal: rendir homenaje a su padre, quien fue quien lo impulsó a organizar su primer torneo hace casi 30 años.

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Un torneo con una historia familiar

Galli comenzó a organizar competencias de golf en 1997, a partir de una idea de su padre. “Cuando yo competía, antes de lesionarme la espalda, una tarde me dijo: ‘¿Por qué no hacemos un torneo acá y traés a tus amigos?’. Así arranqué”, recordó.

Con el paso de los años, aquella iniciativa se transformó en una actividad profesional. Galli organizó más de 120 torneos y trabajó en distintos puntos del país y del exterior, entre ellos Neuquén, Termas de Río Hondo, Punta del Este, Montevideo y Paraguay. También estuvo al frente de competencias vinculadas al PGA Latino y llegó a organizar alrededor de 15 torneos relacionados con el PGA Tour.

Sin embargo, el torneo de Paraná siempre tuvo un lugar especial. “Es un torneo muy especial por el homenaje que le brindo a mi viejo. Todo esto empezó por una idea de él”, explicó.

La última gran competencia que organizó en la ciudad fue antes de la pandemia, cuando realizó un homenaje en vida a su padre y reunió a figuras como Ángel “El Pato” Cabrera, Ricardo González y otros destacados profesionales. Poco después, su padre falleció. Tras el parate generado por la pandemia, Galli dejó de organizar el torneo hasta que este año un grupo de socios del CAE volvió a impulsar la posibilidad de que los profesionales regresaran a Paraná.

El golf del Estudiantes se prepara para un torneo. Gentileza Golf CAE.

Profesionales y aficionados, juntos en la cancha

La competencia comenzará el jueves 17 de septiembre con un Pro-Am, una modalidad que permitirá que aficionados jueguen junto a profesionales durante varias horas. La propuesta busca acercar a quienes disfrutan del golf recreativo a jugadores de primer nivel.

Entre los nombres destacados estará Mateo Pulcini, considerado uno de los mejores aficionados de Latinoamérica, ganador del Latin America Amateur Championship y representante argentino en importantes competencias internacionales.

“Para el aficionado es una oportunidad de caminar cuatro o cinco horas junto a estos jugadores, compartir y aprender”, explicó Galli.

Ese mismo jueves, a las 17.30, se realizará una clínica gratuita de putting a cargo de Santiago Garat, reconocido especialista de Buenos Aires y entrenador de distintos profesionales. La actividad estará abierta al público en general y no será necesario inscribirse previamente: quienes quieran participar podrán acercarse directamente al club.

La propuesta continuará el viernes con el inicio de la competencia por parejas. Los profesionales jugarán junto a aficionados destacados, en una modalidad en la que cada integrante realiza un tiro. Según Galli, esto genera un juego dinámico porque los profesionales pueden arriesgar y desplegar todo su potencial.

Cuatro días de golf y actividades

El sábado será otra de las jornadas centrales del evento. La competencia se desarrollará desde las 10 hasta las 17, y luego habrá una clínica de golf más extensa, destinada a explicar diferentes golpes y aspectos del juego.

También se realizará un concurso de Long Drive, en el que los participantes buscarán alcanzar la mayor distancia posible con sus golpes. Allí competirán profesionales de primer nivel y también dos jugadores de Paraná, con la intención de sumar entretenimiento y participación local.

La jornada tendrá además música y otras propuestas para acompañar la actividad deportiva.

El domingo será el cierre del torneo. La competencia finalizará alrededor de las 16 o 16.30 y la entrega de premios está prevista para las 17. La organización decidió adelantar el final debido a que varios profesionales continuarán luego su recorrido hacia Termas de Río Hondo para participar de otra competencia.

Serán, en total, cuatro días de intensa actividad, con golf, clínicas, entretenimiento y espacios de encuentro entre profesionales, aficionados y público.

Germán Galli y el regreso del gran golf a Paraná

El CAE como protagonista

Para Galli, la elección del campo del Club Atlético Estudiantes no es casual. Considera que Paraná cuenta con una cancha competitiva y con características que representan un verdadero desafío para los profesionales.

“Al ser una cancha con tantas subidas y bajadas, nunca pegás un tiro desde una posición normal. Eso también la hace divertida y desafiante”, señaló.

El organizador también destacó el crecimiento que tuvo el golf en el club durante los últimos años y la incorporación de nuevos jugadores. En ese sentido, valoró el trabajo que viene realizando la subcomisión y sostuvo que el deporte atraviesa un momento de crecimiento.

Su vínculo con el CAE excede al golf. Galli participó activamente en distintas áreas del club y también estuvo vinculado al básquetbol. Además, fue parte de proyectos relacionados con la infraestructura deportiva y destacó el orgullo que representa para él poder devolverle al club parte de todo lo que recibió durante su trayectoria.

“Empecé de muy chico representando al club a nivel nacional como aficionado. El club siempre me abrió las puertas y me permitió entrenar cuando lo necesitaba. Poder brindarle un poco de todo eso es importante para mí”, expresó.

El torneo también tendrá un fuerte componente familiar. Sus hermanos participarán de la atención a los profesionales, manteniendo una tradición heredada de su padre: comidas caseras, empanadas y encuentros después de las jornadas deportivas.

“Mi viejo atendía muy bien a los profesionales. La idea es seguir un poco con esa historia”, contó Galli.

Con figuras de jerarquía, actividades abiertas y una organización que busca recuperar una tradición, Paraná se prepara para recibir nuevamente al mejor golf. Para Galli, será también una manera de mantener vigente aquella idea que su padre tuvo en 1997 y que, casi tres décadas después, continúa creciendo.