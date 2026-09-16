En Los Charrúas se corrió el Circuito Jeep de Duatlon y 5K

Los concordienses Eduardo Peliquero y Ana Moreno ganaron la prueba de Duatlon en la localidad de Los Charrúas.

Los Charrúas fue sede de otro gran encuentro por el Circuito Jeep de Duatlon y 5k que congregó a más de un centenar de corredores que pese a la fría y ventosa mañana de domingo disfrutaron de grandes carreras que correspondían a la quinta fecha del duatlón y a la cuarta (final) del Circuito 5k.

Todo arrancó puntualmente a las 10 horas con el duatlón que se corrió en distancia sprint y estándar y bajo la modalidad sin drafting en el ciclismo. En esta prueba brilló el concordiense Eduardo Pelichero que con un tiempo total de 1 hora 37 minutos 25 segundos se quedó con el triunfo y a un paso de conseguir el campeonato en la fecha final. Pelichero literalmente “voló” en su bicicleta y ahí estuvo la gran clave de su triunfo. A más de dos minutos llegó segundo el concordiense Federico Álvarez, mientras que el representante de Concepción del Uruguay, Nelson Rode se quedó con el tercer escalón del podio.

En damas se anotó su primer triunfo en el campeonato la concordiense Ana Moreno con un tiempo total de 2 horas 7 minutos 2 segundos y su escolta fue Florencia Alba de Concepción del Uruguay, mientras que tercera arribó Virginia Mouliá.

También corrieron 5K en Los Charrúas

A las 10.30 horas, mientras todos los duatletas estaban en la ruta pedaleando, la gente siguió disfrutando de otro gran espectáculo, porque se largaba la prueba de 5 kilómetros que definía en esta final a los campeones. Y aquí fueron contundentes Bruno Medina Colombo (16 minutos 3 segundos) y Lorena Luchini (19 minutos 43 segundos) quienes con sendos triunfos lograron quedarse con el título de la presente temporada en este debut de un Circuito que tuvo gran aceptación entre los corredores.

Esta vez a Colombo lo escoltó muy de cerca Juan Saboredo a tan sólo seis segundos del ganador, mientras que tercero fue “Nacho” Bracco y a sólo tres segundos de Saboredo, destacando que en el minuto 16 se ubicaron los primeros cinco corredores lo cual habla del muy buen nivel y paridad en los ritmos de carrera.

En damas Luchini se anotó su tercer triunfo de las cuatro fechas que disputó y le sirvió para coronarse como nueva campeona. En esta cuarta fecha, la escoltó en gran tarea Leonela Páez, mientras que tercera fue la eterna Lilian Cebrian demostrando una vez más su jerarquía.

Un balance más que positivo para este nuevo encuentro del Circuito Jeep que vio culminar uno de los certámenes y ahora espera la gran final del Duatlon en Villa del Rosario el 4 de octubre que servirá para definir al campeón en varones, ya que en damas se consagró en forma anticipada la concordiense Ana María Brunini.