Uno Entre Rios | Ovación | Los Charrúas

En Los Charrúas se corrió el Circuito Jeep de Duatlon y 5K

Los concordienses Eduardo Peliquero y Ana Moreno ganaron la prueba de Duatlon en la localidad de Los Charrúas.

16 de septiembre 2026 · 17:16hs
El concordiense Eduardo Peliquero fue el ganador de la prueba central.

El concordiense Eduardo Peliquero fue el ganador de la prueba central.

Los Charrúas fue sede de otro gran encuentro por el Circuito Jeep de Duatlon y 5k que congregó a más de un centenar de corredores que pese a la fría y ventosa mañana de domingo disfrutaron de grandes carreras que correspondían a la quinta fecha del duatlón y a la cuarta (final) del Circuito 5k.

Duatlón en Los Charrúas.

Duatlón en Los Charrúas.

Todo arrancó puntualmente a las 10 horas con el duatlón que se corrió en distancia sprint y estándar y bajo la modalidad sin drafting en el ciclismo. En esta prueba brilló el concordiense Eduardo Pelichero que con un tiempo total de 1 hora 37 minutos 25 segundos se quedó con el triunfo y a un paso de conseguir el campeonato en la fecha final. Pelichero literalmente “voló” en su bicicleta y ahí estuvo la gran clave de su triunfo. A más de dos minutos llegó segundo el concordiense Federico Álvarez, mientras que el representante de Concepción del Uruguay, Nelson Rode se quedó con el tercer escalón del podio.

Juliette Duhaime repitió el oro conseguido en el sprint de 200 metros por los Juegos Suramericanos.

Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta.

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

En damas se anotó su primer triunfo en el campeonato la concordiense Ana Moreno con un tiempo total de 2 horas 7 minutos 2 segundos y su escolta fue Florencia Alba de Concepción del Uruguay, mientras que tercera arribó Virginia Mouliá.

También corrieron 5K en Los Charrúas

A las 10.30 horas, mientras todos los duatletas estaban en la ruta pedaleando, la gente siguió disfrutando de otro gran espectáculo, porque se largaba la prueba de 5 kilómetros que definía en esta final a los campeones. Y aquí fueron contundentes Bruno Medina Colombo (16 minutos 3 segundos) y Lorena Luchini (19 minutos 43 segundos) quienes con sendos triunfos lograron quedarse con el título de la presente temporada en este debut de un Circuito que tuvo gran aceptación entre los corredores.

Esta vez a Colombo lo escoltó muy de cerca Juan Saboredo a tan sólo seis segundos del ganador, mientras que tercero fue “Nacho” Bracco y a sólo tres segundos de Saboredo, destacando que en el minuto 16 se ubicaron los primeros cinco corredores lo cual habla del muy buen nivel y paridad en los ritmos de carrera.

En damas Luchini se anotó su tercer triunfo de las cuatro fechas que disputó y le sirvió para coronarse como nueva campeona. En esta cuarta fecha, la escoltó en gran tarea Leonela Páez, mientras que tercera fue la eterna Lilian Cebrian demostrando una vez más su jerarquía.

Un balance más que positivo para este nuevo encuentro del Circuito Jeep que vio culminar uno de los certámenes y ahora espera la gran final del Duatlon en Villa del Rosario el 4 de octubre que servirá para definir al campeón en varones, ya que en damas se consagró en forma anticipada la concordiense Ana María Brunini.

Los Charrúas Duatlón Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia.

El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia

patronato y una temporada atravesada por las lesiones

Patronato y una temporada atravesada por las lesiones

fabrizio llobet, el arbitro de otra final por la permanencia para patronato

Fabrizio Llobet, el árbitro de otra final por la permanencia para Patronato

Manuela Borghello, rumbo a su primer Mundial de Patinaje

Manuela Borghello, rumbo a su primer Mundial de Patinaje

Ver comentarios

Lo último

Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Ultimo Momento
Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Juliette Duhaime ganó su segundo oro en los Juegos Suramericanos

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Grandes noticias en Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta

Indec: se aceleró la inflación mayorista agosto y acumuló una suba de 29,8% en 12 meses

Indec: se aceleró la inflación mayorista agosto y acumuló una suba de 29,8% en 12 meses

El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia

El paranaense Luciano Vicentín cerró el triunfo de Argentina ante Colombia

Policiales
Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Paraná: apareció el joven oriundo de Basavilbaso

Colón: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional

Colón: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

Casa Estudio: la banda uruguayense Un Día Más protagoniza una nueva sesión

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

"Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, llega al Cineclub Noble

Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

Rincón del Doll recibe al Fogón Entrerriano con una amplia propuesta cultural

Ser intendente no da privilegios ni impunidad: la respuesta de la autoridad tras ser multada

"Ser intendente no da privilegios ni impunidad": la respuesta de la autoridad tras ser multada

Padres Organizados reclamaron cambios en las políticas públicas de aprendizaje

Padres Organizados reclamaron cambios en las políticas públicas de aprendizaje

Dejanos tu comentario