¿Sostendrá Patronato la línea de cinco defensores?

La fecha de suspensión que deberá cumplir Gabriel Díaz abrió el interrogante en Patronato. El Rojinegro recibirá el domingo a Arsenal en el Grella.

La derrota que Patronato sufrió el ante All Boys dejó secuelas. En este punto el entrenador Gabriel Gómez no tendrá a disposición a Gabriel Díaz y Federico Castro para el encuentro que el Rojinegro disputará el próximo domingo desde las 16 en el estadio Grella ante Arsenal por la 27° fecha de la Primera Nacional, Zona A.

El Monito recibió la quinta tarjeta amarilla en la temporada. De esta manera, el marcador central nacido en Villa Mercedes, San Luis, deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones. Por su parte, el delantero fue expulsado en el barrio porteño de Floresta. Teniendo en cuenta que el árbitro Lucas Cavallero le mostró directamente la tarjeta roja al ex-Independiente Rivadavia, sin antes amonestarlo, el atacante deberá esperar el fallo que emitirá hoy el Tribunal de Disciplina para determinar cuando podrá retornar a escena.

Los antecedentes que se registraron en la presente temporada indican que los futbolistas de Patronato que fueron expulsados directamente, sin previa amonestación, recibieron una sanción superior a una jornada. Juan Pablo Barinaga y Alan Bonansea fueron suspendidos por dos encuentros. Mientras que Matías Pardo recibió una pena más severa a raíz del informe emitido por el árbitro Marcos Recalde en la derrota ante Almagro, en José Ingenieros. En consecuencia, Pichin fue sancionado por cuatro capítulos.

Penal castro Federico Castro será baja en Patronato el domingo Prensa Patronato

Las ausencias obligadas de nombres que forman parte de la base del 11 inicial sumado a la pálida imagen que exhibió el representante entrerriano en su última presentación abrió el interrogante. ¿Continuará la línea de cinco defensores?.

La vacante que se produce por la ausencia obligada de Gabriel Díaz

La incógnita crece con mayor fuerza por el descanso obligado de Gabriel Díaz. El futbolista surgido de la cantera Rojinegra es uno de los jugadores de mayor regularidad en la presente campaña. Su velocidad le brinda libertad a Maximiliano Rueda para sumarse al circuito ofensivo.

Para sostener el esquema con tres marcadores centrales el DT tiene a disposición a Facundo Díaz. El ex-Almagro trabajó en las últimas semanas a la par del grupo luego de dejar atrás una serie de lesiones musculares. La falta de ritmo de competencia es uno de los puntos que le juega en contra al santiagueño, dado que sumó sus últimos minutos en escena el 25 de mayo cuando Patronato perdió 2 a 1 ante Almagro por la 16° fecha del certamen.

Otra alternativa que evaluará Gómez para sostener el bloque defensivo con cinco intérpretes es la inclusión de Julián Navas en la última línea. El mendocino llega al juego del domingo con mayor rodaje que Facundo Díaz. En este punto ingresó a escena en cinco de los últimos seis encuentros que afrontó el Rojinegro, pero lo hizo oficiando de marcador de punta derecho, provocando el adelantamiento a la línea de volantes de Maximiliano Rueda.

Una tercera variante para prolongar la continuidad de la línea de cinco es la inclusión de Marcos Enrique en defensa. El oriundo de la localidad santafesina de Frank dejó una buena imagen en cada presentación. Sin embargo ubicarlo en esa posición motivará su salida del mediocampo, su hábitat natural.

El esquema con cinco intérpretes en el fondo fue evaluado por Gabriel Gómez en los primeros ensayos de pretemporada. Una vez iniciado el campeonato lo implementó por primera vez desde el inicio en la segunda fecha (empate en un gol ante Güemes de Santiago del Estero), en condición de visitante.

En la segunda rueda este esquema gano mayor espacio. Gómez recurrió a esta alternativa en la victoria ante San Martín de Tucumán en la Ciudadela en el marco de la 20° fecha. A partir de ahí sostuvo este dibujo.

Con este esquema Patronato logró conservar el cero en los juegos que disputó como local (triunfos por 2 a 0 ante Tristán Suárez y por la mínima diferencia ante Deportivo Maipú y Alvarado de Mar del Plata). A su vez los marcadores de punta tuvieron mayor protagonismo en ofensiva. La apuesta no dio los mismos resultados cuando el equipo salió del Grella. En este punto encadenó tres derrotas en serie (Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Madryn y All Boys).

Un regreso esperado en Patronato

Para suplir la ausencia obligada de Castro no hay mayores misterios. Alan Bonansea retornará a escena luego de purgar las dos fechas de sanción. De esta manera, el goleador de Patronato ocupará la vacante producida en la ofensiva.