Patronato tendrá un cierre de semestre clave

Patronato se prepara para un tramo decisivo del semestre enfrentando a rivales directos por un lugar en el Reducido.

Patronato ingresará en un tramo que puede ser decisivo en la temporada. Las últimas cuatro fechas de la primera rueda de la Primera Nacional marcarán buena parte del destino del conjunto rojinegro en su objetivo de finalizar el semestre en puestos de acceso al Reducido, la instancia que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El calendario inmediato expone un escenario tan complejo como determinante. El Rojinegro enfrentará a tres equipos que hoy ocupan posiciones de privilegio en la Zona B y que, además, aparecen como rivales directos en la pelea por ingresar o sostenerse dentro del grupo de los ocho mejores.

A su vez, el equipo dirigido por Marcelo Candia contará con un aspecto que puede transformarse en un factor clave: disputará tres de esos cuatro encuentros en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, escenario donde conquistó 7 de las últimas 9 unidades que disputó.

La derrota sufrida el pasado fin de semana ante Güemes en el estadio Arturo Jiya Miranda dejó en evidencia la importancia de este tramo del campeonato. El Santo estuvo cerca de sumar un punto valioso en Santiago del Estero, resultado que le hubiese permitido mantenerse a tiro de la zona de clasificación. Sin embargo, el gol anotado por Gastón Espósito en el cierre del encuentro modificó el panorama.

patronato santiago Patronato perdió 1-0 en su visita a Güemes de Santiago del Estero. Prensa Güemes.

La agenda de Patronato

En Patronato rápidamente dieron vuelta la página. Tras realizar la autocrítica necesaria comenzaron a enfocar la atención en los próximos desafío que asumirá. El primer examen será este domingo desde las 16 frente a Tristán Suárez, uno de los protagonistas más regulares del certamen. El Lechero suma 24 unidades y ocupa el tercer puesto de la Zona B, respaldado en una estructura sólida y en una campaña que lo mantiene expectante en la lucha por la punta.

Para Patronato no sólo representará la posibilidad de descontarle puntos a un rival directo, sino también la necesidad de recuperar fortaleza en condición de local.

Posteriormente llegará la visita a Agropecuario de Carlos Casares, el único de los próximos adversarios que se encuentra fuera de la zona de Reducido. En la previa aparece como el compromiso más accesible desde el contexto de tabla, aunque también puede convertirse en un partido incómodo por las características del rival y por tratarse de la última salida del semestre para el Santo. Este juego fue programado para el domingo 7 de junio a partir de las 16.

Luego el conjunto paranaense afrontará dos encuentros con impacto directo en la clasificación. Primero recibirá a Atlético de Rafaela, que actualmente se ubica quinto con 22 puntos y atraviesa una campaña de protagonismo en su regreso a la categorías tras haber militado una temporada en el Torneo Federal A.

Más tarde recibirá a Ferrocarril Midland, una de las revelaciones del torneo. El Funebrero, recién ascendido a la divisional, logró instalarse rápidamente en los primeros puestos y comparte la línea de 22 unidades. El juego ante el conjunto de la localidad bonaerense corresponde a la cuarta fecha, jornada que fue suspendida a inicios de marzo por el paro de actividades que llevó adelante la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En ese contexto, Patronato afrontará una serie de partidos que pueden redefinir su posición de cara a la segunda rueda. El cierre del semestre expondrápara qué está preparado el Rojinegro en esta temporada.

Así se jugará la próxima fecha de la Primera Nacional

Sábado

15: Colegiales vs Agropecuario

Árbitro: Julián Jerez

Domingo

14: Atlanta vs Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

15.30: Almagro vs Atlético Güemes (SdE)

Árbitro: Pablo Giménez

16: Temperley vs San Martín (San Juan)

Árbitro: Javier Delbarba

16: Patronato vs Tristán Suárez

Árbitro: Matías Billione Carpio

16: Midland vs San Martín (Tucumán)

Árbitro: Álvaro Carranza

17: Deportivo Maipú vs Chacarita

Árbitro: Gonzalo Pereira

17: Quilmes vs Atlético Rafaela

Árbitro: Adrián Franklin

Postergado

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