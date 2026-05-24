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En Santiago del Estero, Patronato perdió sobre el final

Patronato cayó 1 a 0 en su visita a Güemes en la continuidad de la 15° fecha de la Primera Nacional, Zona B. Terminó el invicto del ciclo de Marcelo Candia.

24 de mayo 2026 · 18:32hs
Patronato jugó de visitante.

Prensa Güemes.

Patronato jugó de visitante.
Patronato juega de visitante.

Patronato juega de visitante.

Patronato perdió este domingo 1 a 0 frente a Club Atlético Güemes en el Estadio Arturo Jiya Miranda, por la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El único tanto del encuentro lo marcó Gastón Espósito a los 87 minutos.

Con la derrota, el Rojinegro perdió el invicto en la era de Marcelo Candia, mientras que el Gaucho, en el inicio del ciclo de Pablo Guiñazú, logró salir de la zona de descenso.

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El conjunto santiagueño mostró sus intenciones desde el arranque. A los 3 minutos, Walter Juárez quedó mano a mano con Alan Sosa, que respondió de gran manera, y en el rebote Franco Meritello salvó sobre la línea. Un minuto más tarde, Tomás Oneto ganó de cabeza tras un tiro de esquina y el balón pasó muy cerca del palo.

Con el correr de la etapa inicial, Patronato se adueñó de la posesión y manejó la pelota en campo rival, aunque sin profundidad para generar peligro. Güemes, replegado y ordenado, apostó por las transiciones rápidas y encontró espacios principalmente con las subidas de Milton Gerez y la claridad de Marcelo Benítez.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó a los 42 minutos: Gerez desbordó por izquierda a espaldas de Heredia y envió un centro preciso para Thomas Amilivia, que definió por encima del travesaño con el arco de frente. Sobre el cierre, Patronato respondió con una pelota parada y un cabezazo de Santiago Sala que Federico Bravo despejó sobre la línea.

En el complemento el trámite fue más equilibrado y disputado en la mitad de la cancha. Ambos equipos probaron con remates de media distancia. Primero lo hizo Güemes con un disparo de Santiago Sala controlado por Sosa. Luego, a los 57 minutos, Joaquín Barolín recuperó alto y ensayó un remate desde unos 30 metros que se fue por encima del travesaño.

El Rojinegro tuvo otra aproximación clara a los 62 minutos: Cortés combinó con Soldano, el delantero descargó para Barolín y el atacante definió desde el borde del área por arriba del horizontal.

Con el correr de los minutos, Guiñazú movió el banco buscando frescura en ofensiva, mientras que Patronato reforzó el mediocampo con la intención de asegurar el empate. Sin embargo, los cambios terminaron inclinando el partido para el local.

A los 87 minutos llegó el único gol de la noche: Pugliese descargó para Mendoza, cuyo remate salió defectuoso, pero la pelota le quedó a Gastón Espósito, que apareció libre de marca y definió ante la salida de Alan Sosa para sellar el 1-0 definitivo.

Formaciones de Güemes y Patronato

Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón (75’ Arnay), Tomás Oneto, Facundo Melillán y Emilio Lazza; Marcelo Benítez; David Veliz, Santiago Sala (75’ Espósito), Walter Juárez (75’ Pugliese) y Milton Gerez; Thomas Amilivia (65’ Mendoza). DT: Pablo Guiñazú.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Facundo Heredia; Juan Salas (92’ Giacinti), Federico Bravo (92’ Barinaga), Brandon Cortés (Picco) y Valentín Pereyra (81’ Miro); Franco Soldano y Joaquín Barolín (81’ Reynaga). DT: Marcelo Candia.

Gol: 87’ Gastón Espósito.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Estadio Arturo Jiya Miranda.

Patronato Güemes Primera Nacional Fútbol
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