Patronato recibirá este domingo a Arsenal de Sarandí en el marco de la 27° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este juego, correspondiente a la Zona A, se disputará a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Julio Barraza.
Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato
Estará presente el domingo en el Grella en el encuentro entre Patronato y Arsenal. El Rojinegro no sumó unidades con el experimentado hombre de negro.
El experimentado hombre de negro será secundado los jueces asistentes Mariano Rosetti y Gisella Boso. Mientras que el cuarto árbitro será Federico Guaymas.
Registros negativos para Patronato
Barraza, de 52 años, dirigió al Rojinegro en cuatro ocasiones. Impartió justicia en juegos correspondiente a Primera División y Primera Nacional. En ese camino el elenco de barrio Villa Sarmiento no logró cosechar unidades
El primer antecedente se escribió el 9 de abril de 2012 en la derrota que Patronato sufrió como local ante Almirante Brown, por 2 a 0.
Se reencontró con Barraza seis años después. Fue el 20 de octubre de 2018 en el estadio de Lanús, donde el Granate se impuso por 2 a 0.
Los restantes cotejos donde el colegiado estuvo presente en encuentros donde el Santo fue animador se disputaron en la temporada 2024. Uno de ellos fue el 18 de agosto, ocasión en la que Deportivo Maipú superó 3 a 1 al representante entrerriano. El último contacto fue el 12 de octubre en la caída por 2 a 0 ante Arsenal, en territorio bonaerense.
Programación de la 27° fecha de la Primera Nacional, Zona A
Viernes
21.10 (TV): Ferro-Colegiales
Árbitro: Felipe Viola
22: Gimnasia y Tiro-Deportivo Maipú
Árbitro: Adrián Franklin
Sábado
15: Tristán Suárez-Deportivo Madryn
Árbitro: Nelson Sosa
19.10 (TV): Los Andes-Quilmes
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Domingo
15: Güemes-All Boys
Árbitro: Fabrizio Llobet
15.30: San Miguel-Racing
Árbitro: Juan Pafundi
16: Patronato-Arsenal
Árbitro: Julio Barraza
16: Almagro-Atlanta
Árbitro: Franco Acita
17.10: San Martín-Alvarado
Árbitro: Bryan Ferreyra