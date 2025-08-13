Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Estará presente el domingo en el Grella en el encuentro entre Patronato y Arsenal. El Rojinegro no sumó unidades con el experimentado hombre de negro.

Patronato recibirá este domingo a Arsenal de Sarandí en el marco de la 27° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este juego, correspondiente a la Zona A, se disputará a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Julio Barraza.

El experimentado hombre de negro será secundado los jueces asistentes Mariano Rosetti y Gisella Boso. Mientras que el cuarto árbitro será Federico Guaymas.

Registros negativos para Patronato

Barraza, de 52 años, dirigió al Rojinegro en cuatro ocasiones. Impartió justicia en juegos correspondiente a Primera División y Primera Nacional. En ese camino el elenco de barrio Villa Sarmiento no logró cosechar unidades

El primer antecedente se escribió el 9 de abril de 2012 en la derrota que Patronato sufrió como local ante Almirante Brown, por 2 a 0.

Se reencontró con Barraza seis años después. Fue el 20 de octubre de 2018 en el estadio de Lanús, donde el Granate se impuso por 2 a 0.

Los restantes cotejos donde el colegiado estuvo presente en encuentros donde el Santo fue animador se disputaron en la temporada 2024. Uno de ellos fue el 18 de agosto, ocasión en la que Deportivo Maipú superó 3 a 1 al representante entrerriano. El último contacto fue el 12 de octubre en la caída por 2 a 0 ante Arsenal, en territorio bonaerense.

Programación de la 27° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Viernes

21.10 (TV): Ferro-Colegiales

Árbitro: Felipe Viola

22: Gimnasia y Tiro-Deportivo Maipú

Árbitro: Adrián Franklin

Sábado

15: Tristán Suárez-Deportivo Madryn

Árbitro: Nelson Sosa

19.10 (TV): Los Andes-Quilmes

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo

15: Güemes-All Boys

Árbitro: Fabrizio Llobet

15.30: San Miguel-Racing

Árbitro: Juan Pafundi

16: Patronato-Arsenal

Árbitro: Julio Barraza

16: Almagro-Atlanta

Árbitro: Franco Acita

17.10: San Martín-Alvarado

Árbitro: Bryan Ferreyra