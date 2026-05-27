Uno Entre Rios | Ovación | Árbitro

Matías Billone Carpio, el árbitro cuartetero que estará en el Grella

Con un particular homenaje a La Mona Jiménez en sus tarjetas, Matías Billione Carpio arbitrará el duelo entre Patronato y Tristán Suárez.

27 de mayo 2026 · 13:26hs
Matías Billone Carpio, el árbitro cuartetero que estará en el Grella

Patronato recibirá este domingo a Tristán Suárez en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en el marco de la 16° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El árbitro de este encuentro, correspondiente a la Zona B, será Matías Billione Carpio.

El colegiado cordobés, que dirigirá por primera vez al Rojinegro y al Lechero, estará secundado por los jueces asistentes José Castelli y Marcelo Bistocco. Completará el cuerpo Enzo Gutiérrez, quien oficiará de cuarto árbitro.

apb: recreativo derroto a cae en el inicio de la 12 fecha

APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera.

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Matías Billione Carpio, cuartetero y fanático de la Mona Jiménez

Matías Billione Carpio debutó esta temporada en la Primera Nacional. El cordobés tuvo un gran desempeño en el 2025 dirigiendo encuentros de instancias decisivas del Regional Amateur y el Torneo Federal A.

El colegiado, de 34 años, es un apasionado del cuarteto y fanático de La Mona Jiménez. Homenajea al ídolo popular con imágenes impresas en las tarjetas que utiliza para dirigir los enucentros.

"Soy fanático de La Mona desde chico, desde los 14 años que voy a sus bailes. Lo llevo en las tarjetas desde hace unos años, cuando se me ocurrió esa idea. También tengo un tatuaje en la espalda que me lo hice a los 18. Tengo una admiración hacia él que es muy grande. Como algunas personas son fanáticas de un club, yo tengo ese mismo fanatismo hacia La Mona", explicó.

Tarjetas Mona Jiménez
Las tarjetas que utiliza Matías Billione en homenaje a La Mona Jiménez

Las tarjetas que utiliza Matías Billione en homenaje a La Mona Jiménez

"Todos los árbitros tienen algo significativo que llevan en cada partido. A mí se me ocurrió poner la figura de Jiménez en las tarjetas. Me pareció algo lindo y original, que nadie lo tiene. Me gustó la idea y lo hice de una", contó Billone, que tiene el sueño de todo árbitro: dirigir un día en Primera División: "Para eso trabajo todos los días. En el 90 por ciento de los partidos los jugadores me piden las tarjetas, por no decirte todos. Tengo un juego de tarjetas que es con el que juego siempre, ese no se toca. Pero tengo varios juegos hechos para regalar. Los he dado a compañeros, jugadores, hasta algún hincha que me pidió", se sinceró.

La Mona Jiménez se enteró del gesto del árbitro y se sintió halagado. “Es un orgullo para mi que me lleven a la cancha”, dijo entre risas en una transmisión radial.

Programa de la fecha 16 de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Colegiales vs Agropecuario

Árbitro: Julián Jerez

Domingo

14: Atlanta vs Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

15.30: Almagro vs Atlético Güemes (SdE)

Árbitro: Pablo Giménez

16: Temperley vs San Martín (San Juan)

Árbitro: Javier Delbarba

16: Patronato vs Tristán Suárez

Árbitro: Matías Billione Carpio

16: Midland vs San Martín (Tucumán)

Árbitro: Álvaro Carranza

17: Deportivo Maipú vs Chacarita

Árbitro: Gonzalo Pereira

17: Quilmes vs Atlético Rafaela

Árbitro: Adrián Franklin

Postergado

Gimnasia (Jujuy) - Nueva Chicago

Árbitro Patronato La Mona Jiménez Primera Nacional
Noticias relacionadas
Mariano Moreno se adjudicó el Torneo Apertura de la división Elite Femenina del futsal paranaense. La Pluma celebró su sexta conquista.

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Augusto Batalla estará en el arco del Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Facundo Colidio festeja el gol de River con sus compañeros.

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

San Lorenzo cayó de local ante Recoleta.

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Ultimo Momento
El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Policiales
Prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Prisión perpetua para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga 

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Ovación
APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

La provincia
Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Pymes: reclaman el tratamiento del proyecto que declara la emergencia para el sector

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Paraná: embargarán terreno por falta de mantenimiento

Paraná: embargarán terreno por falta de mantenimiento

ATE protestó frente a Salud contra la reforma previsional

ATE protestó frente a Salud contra la reforma previsional

Dejanos tu comentario