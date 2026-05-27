Matías Billone Carpio, el árbitro cuartetero que estará en el Grella

Con un particular homenaje a La Mona Jiménez en sus tarjetas, Matías Billione Carpio arbitrará el duelo entre Patronato y Tristán Suárez.

Patronato recibirá este domingo a Tristán Suárez en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en el marco de la 16° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El árbitro de este encuentro, correspondiente a la Zona B, será Matías Billione Carpio.

El colegiado cordobés, que dirigirá por primera vez al Rojinegro y al Lechero, estará secundado por los jueces asistentes José Castelli y Marcelo Bistocco. Completará el cuerpo Enzo Gutiérrez, quien oficiará de cuarto árbitro.

Matías Billione Carpio, cuartetero y fanático de la Mona Jiménez

Matías Billione Carpio debutó esta temporada en la Primera Nacional. El cordobés tuvo un gran desempeño en el 2025 dirigiendo encuentros de instancias decisivas del Regional Amateur y el Torneo Federal A.

El colegiado, de 34 años, es un apasionado del cuarteto y fanático de La Mona Jiménez. Homenajea al ídolo popular con imágenes impresas en las tarjetas que utiliza para dirigir los enucentros.

"Soy fanático de La Mona desde chico, desde los 14 años que voy a sus bailes. Lo llevo en las tarjetas desde hace unos años, cuando se me ocurrió esa idea. También tengo un tatuaje en la espalda que me lo hice a los 18. Tengo una admiración hacia él que es muy grande. Como algunas personas son fanáticas de un club, yo tengo ese mismo fanatismo hacia La Mona", explicó.

Tarjetas Mona Jiménez Las tarjetas que utiliza Matías Billione en homenaje a La Mona Jiménez

"Todos los árbitros tienen algo significativo que llevan en cada partido. A mí se me ocurrió poner la figura de Jiménez en las tarjetas. Me pareció algo lindo y original, que nadie lo tiene. Me gustó la idea y lo hice de una", contó Billone, que tiene el sueño de todo árbitro: dirigir un día en Primera División: "Para eso trabajo todos los días. En el 90 por ciento de los partidos los jugadores me piden las tarjetas, por no decirte todos. Tengo un juego de tarjetas que es con el que juego siempre, ese no se toca. Pero tengo varios juegos hechos para regalar. Los he dado a compañeros, jugadores, hasta algún hincha que me pidió", se sinceró.

La Mona Jiménez se enteró del gesto del árbitro y se sintió halagado. “Es un orgullo para mi que me lleven a la cancha”, dijo entre risas en una transmisión radial.

Programa de la fecha 16 de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Colegiales vs Agropecuario

Árbitro: Julián Jerez

Domingo

14: Atlanta vs Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

15.30: Almagro vs Atlético Güemes (SdE)

Árbitro: Pablo Giménez

16: Temperley vs San Martín (San Juan)

Árbitro: Javier Delbarba

16: Patronato vs Tristán Suárez

Árbitro: Matías Billione Carpio

16: Midland vs San Martín (Tucumán)

Árbitro: Álvaro Carranza

17: Deportivo Maipú vs Chacarita

Árbitro: Gonzalo Pereira

17: Quilmes vs Atlético Rafaela

Árbitro: Adrián Franklin

Postergado

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