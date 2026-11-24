La paranaense Sofía Silva tiene 24 años, es peleadora de boxeo y MMA. Además, toca el bajo en Las Ricoteras, una banda tributo a Los Redondos.

La vida de Sofía Silva está atravesada por dos grandes pasiones: los deportes de combate y la música. La paranaenses inició su camino en las artes marciales mixtas (mma) bajo las órdenes de Alan Rollero y desde hace aproximadamente un año que está incursionando en el mundo del boxeo con Leonardo Motoneta Dehan como entrenador.

Paralelamente, toca varios instrumentos y canta. Si bien se defiende con la guitarra y está aprendiendo a tocar el saxo, su fuerte es el bajo de cuatro cuerdas. De manera independiente grabó un tema denominado “Basta” que puede encontrarse en su canal de YouTube (@sofiavalentinasilva6206) y este año se unió a Las Ricoteras, banda compuesta íntegramente por mujeres que realizan covers de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota. Sofi es la encargada de las bases y junto a ella están Romina González en guitarra, Carola Aramburu en voz y Azul Vieytes en batería.

La Maniática tocando el bajo con Las Ricoteras. Gentileza Sofía Silva

Además, da clases de mma infantojuvenil en el Centro Marcial Sin Límites y cursa el segundo año del profesorado de educación física en el Instituto de Educación Superior (IES).

La Maniática (apodo que le pusieron sus compañeros de gimnasio y que ella adoptó para su carrera deportiva) tiene 24 años, pero se considera “ochentosa” por sus preferencias deportivas y musicales.

Mientras se prepara para sus próximos compromisos (el sábado 28 tocará en la Cervecería Riera, mientas que el viernes 11 de diciembre se enfrentará sobre el cuadrilátero con otra paranaense, Ailén Argañaraz, en el Club Peñarol), Silva recibió en el gimnasio Motobox a UNO y le contó cómo convive con sus dos pasiones.

Leonardo Dehan y Sofía Silva. Víctor Ludi/UNO

Llegó al boxeo para mejorar en las mma

“Peleaba mma y arranqué a boxear para mejorar mis manos, pero me gustó y ya llevo unas siete peleas. Cuando pisé el gimnasio de boxeo no sabía hacer una cintura, pero lo pude aprender rápidamente y me adapté muy bien a la disciplina. Es un deporte que siempre me gustó, pero cuando era chica no me dejaban practicarlo así que de grande me di el gusto de hacerlo. Me siento muy cómoda”, contó y, luego, agregó: “mi pasión por la música también se dio desde muy chica. Mi viejo toca la guitarra y siempre lo miraba hasta que a los ocho años me largué sola y aprendí escuchando. Me gustaba el punk rock y me llamaban la atención las bases, me gustaba el sonido del bajo. Cuando tenía 14 años me compré uno que, en ese momento, me salió 1.500 pesos y arranqué a tocar de oído. Me gusta desde el punk, reggae, heavy metal, hip hop, rap, de todo. Ahora estoy en Las Ricoteras, cumpliendo un sueño que tenía de tocar en una banda sólo de mujeres.

Posteriormente, se describió como “aguerrida, que va al frente” con los guantes puestos y que le gusta “hacer firuletes con el bajo”. Además, contó cuáles son sus influencias, tanto musicales como deportivas: “Como bajista me gustan mucho Les Claypool y Semilla Bucciarelli. Como bandas nacionales me gustan Virus, Los Abuelos de la Nada, Sumo, Hermética y Attaque 77 cuando era punk. Es muy variado lo mío. A nivel internacional me gusta The Clash, Gene Loves Jezebel, Modern Talking y toda esa onda de los ‘80s. Digo algunas porque si me pongo a mencionar todas las bandas que me gustan no termino más. En el boxeo crecí viéndolos pelear a al Chino Maidana y Maravilla Martínez, y también me gustaba Ray Sugar Leonard”.

Sofía Silva en el gimnasio Motobox, donde lleva adelante su preparación de boxeo. Víctor Ludi/UNO

Sofía Silva y sus atareados días

Entre entrenamientos, ensayos, trabajo y estudios, Silva tiene una agenda bastante cargada, pero ella no reniega de eso sino que lo disfruta.

“Uno tiene que hacer lo que le gusta. No soy de las que comparte ese dicho del que mucho abarca poco aprieta, pero hay que saber articular bien los horarios y, cuando es necesario, sacrificar algunas cosas para que todo salga bien. Entreno en el gimnasio, doy clases, voy a la facultad todos los días y ensayo una vez a la semana. Mis prioridades se forman dependiendo de cómo estén mis compromisos. Por ejemplo, si estoy en época de parciales no me entrenaré las horas que quisiera, o si tengo una pelea quizá deba faltar a alguna clase de la facultad. Lo que nunca dejaría de lado es cuando me surge una pelea, en cambio no estoy tan apurada por recibirme porque sé que lo haré en algún momento. Mientras tanto, ya trabajo haciendo lo que me gusta”.

Si bien son mundos distintos, la Maniática contó cómo uno puede afectar al otro: “Entrenando me he doblado los dedos y eso duele a la hora de ensayar con el bajo. Si bien no tengo ningún tipo de cuidado especial con mis manos, sí me ha pasado de ir a ensayar después de una pelea y te duele todo. De todos modos, son cosas que me encantan y las hago con gusto, no puedo quejarme”.

Para darle un cierre a la charla, Sofía aseguró que continuará por este camino a pesar de que muchas veces se le superpongan las actividades de su vida cotidiana.

“Hasta que me dé el cuerpo y los tiempos, me gustaría continuar con los deportes, tanto mma como boxeo, y con la música. Son mi esencia y, si no los tengo, un poco dejo de ser yo. Me encantaría llegar a ser profesional, aunque no sé si podría en ambas disciplinas. Estoy más cerca en las mma, ya que sólo falta que me consigan una rival para debutar. No hay tantas chicas peleando mma, por lo que no es tan fácil conseguir rivales. En cambio, en el boxeo sí hay más opciones para tener actividad, aunque todavía estoy lejos del profesionalismo porque sólo tengo unas siete peleas y me queda mucho camino por recorrer. Y con las bandas voy a seguir tocando. No puedo elegir entre la música y el deporte, porque ambas forman mi esencia”, cerró.