La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó olaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cristian Gabriel Romero, un joven de 27 años, oriundo de Bovril, quien fue visto por última vez el pasado 16 de noviembre en la ciudad de Santa Fe.

Su desaparición genera preocupación y motivó un pedido de colaboración a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita conocer su paradero. La búsqueda se lleva adelante por disposición de la Fiscalía de La Paz, con intervención de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

Según consta en la denuncia, Cristian tiene tez blanca, ojos verdes, contextura delgada, 1.70 mts de altura, cabellos castaños claros cortos.Posee cicatrices en los antebrazos y cuello de tatuajes que fueron retirados. En el hombro posee un tatuaje con el hombre de “Franchesca” y otro en el pecho con el nombre de “Sheremy”. Vestía bermudas de jeans claro, remera y una gorra con la inscripción “Trueno”, calzaba chinelas y llevaba un bolso grande con sus pertenencias.Habría arribado a la terminal de la ciudad de Santa Fe.

A dónde comunicarse

En su búsqueda interviene la División Trata de Personas de la Policía de entre Ríos. Y el Dra. Paula Gareis de la Fiscalía de La Paz, Entre Ríos. Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en:Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego);al correo electrónico: [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348O LLAMAR AL 911.