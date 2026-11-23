Tras seis años de trabajo en el club y tres temporadas al frente del Plantel Superior, el entrenador anunció su salida con un emotivo mensaje de despedida.

Pedro Fontanetto anunció este lunes que dejó de ser el head coach del Plantel Superior de rugby del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE). El entrenador comunicó su decisión a través de sus redes sociales, luego de seis años de trabajo en la institución, tres de ellos al frente del equipo principal, y destacó los logros deportivos y las experiencias personales que marcaron su ciclo.

Fontanetto compartió una extensa despedida en Instagram, donde explicó que sintió la necesidad de cerrar esta etapa después de la última final, pese al dolor por no haber conseguido el objetivo deportivo. En su balance, repasó los resultados obtenidos durante su gestión: cuatro semifinales del Torneo Regional del Litoral (TRL), tres finales y un campeonato, además de dos semifinales del Torneo del Interior A y una final del Torneo del Interior B.

El entrenador también recordó que asumió el desafío de conducir al plantel superior a los 35 años, una responsabilidad que, según expresó, afrontó con miedos e inseguridades, pero con preparación y compromiso. Agradeció a los jugadores, al staff, a la Subcomisión, a los colaboradores y a su familia por el acompañamiento durante estos seis años.

En su mensaje, además, dejó en claro que su salida responde a la convicción de dar lugar a nuevas etapas y recambios dentro de la institución. Sin embargo, aseguró que continuará cerca del club y a disposición, porque su pertenencia al CAE permanece más allá de los cargos.

El mensaje completo de Pedro Fontanetto

SEIS AÑOS. Y UNA VIDA DE RECUERDOS PARA SIEMPRE. GRACIAS!

Después de aquella final, todavía con el dolor de no haber conseguido lo que queríamos, siento la necesidad de cerrar esta etapa y agradecer.

Fueron seis años de alegrías, angustias, desafíos y personas que dejaron huella. Una pandemia, un casamiento y el nacimiento de mi hijo. En lo deportivo: 4 semifinales del TRL, 3 finales y un campeonato inolvidable; 2 semifinales del TDI A y una final del TDI B. Pero los números nunca cuentan toda la historia.

Nunca imaginé que, a mis 35 años, sería Head Coach del Plantel Superior de mi club. Hubo miedos e inseguridades, pero intenté estar a la altura, preparándome y dando todo. Aunque fue una actividad amateur y sin remuneración, la viví con el compromiso de un trabajo.

A LOS JUGADORES, gracias por confiar, entregarse, escuchar, discutir y dejarlo todo. Espero haberlos acompañado y aportado herramientas para crecer como jugadores y como equipo. Me llevo muchísimo de cada uno.

A Carlitos y a toda la Subcomisión, gracias por la confianza y el respaldo. A mis compañeros de Staff, managers y colaboradores, gracias por tantas horas, trabajo y momentos compartidos. Nada se construye solo.

A mi familia, gracias por estar siempre. A mis viejos y a mi hermano, por acompañarme. Y a vos, Gordi, gracias por bancarme, por entender tantas ausencias y compartir esta locura, incluso durante momentos únicos como el nacimiento de nuestro hijo. Sé que no siempre fue fácil. Nunca voy a dejar de agradecértelo.

Hoy doy un paso al costado para que otros continúen el camino. Creo en los recambios y en dar lugar a nuevas etapas.

Me voy con orgullo, alegría, tristeza y melancolía; pero, sobre todo, con la tranquilidad de haberlo dado todo y el privilegio de vivir esta experiencia en el club de mis amores.

Los cargos pasan; la pertenencia queda. Seguiré cerca y a disposición, porque lo importante siempre será el club.

Gracias a todos por hacer que estos seis años hayan valido tanto la pena.

Mañana y siempre, será todo el Barrio.