Desde el CGE se informó que habrá una capacitación llamada Alfabetización en la formación docente: desafíos y perspectivas. Será virtual.

El CGE hará una capacitación sobre alfabetización en la formación docente.

Con el objetivo de generar espacios de reflexión e intercambio de saberes sobre los desafíos actuales de la alfabetización, se llevará adelante la capacitación Alfabetización en la formación docente: desafíos y perspectivas, una iniciativa del Consejo General de Educación (CGE).

La misma está destinada a docentes, equipos directivos, estudiantes avanzados de los institutos de formación docente y público interesado. Se desarrollará en dos encuentros virtuales los días 25 de noviembre y 9 de diciembre.

La mirada desde el CGE

“Es importante abordar esta temática desde una mirada actual. La alfabetización constituye un desafío central para la formación docente. Estos espacios de reflexión e intercambio permiten a los docentes revisar las prácticas, compartir experiencias y construir nuevas perspectivas para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje”, destacó la directora de Educación Superior del CGE, Verónica Evangelina Villagra.

La capacitación constará de dos encuentros virtuales, que se realizarán el 25 de noviembre y el 9 de diciembre, ambos a las 17 y contarán con transmisión en vivo a través de YouTube.

Podrán participar docentes de Institutos de Educación Superior (ISFD), equipos directivos, estudiantes avanzados de cuarto año y público interesado en la temática.

Cabe destacar que la propuesta otorgará puntaje docente exclusivamente a quienes se desempeñen como docentes. Para acceder a este reconocimiento, deberán completar y aprobar la instancia evaluativa obligatoria disponible en el aula virtual de Atama.