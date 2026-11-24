A través de sus talleres, la escuela brinda ofrece formación en costura e informática; y además la posibilidad de completar el nivel primario.

Aprender un oficio, adquirir herramientas para buscar trabajo o animarse a terminar la escuela primaria son oportunidades que pueden cambiar una vida. Con ese espíritu, la Escuela de Capacitación Laboral N° 264 Enrique Angelelli, impulsada por la Fundación Presencia Presente, desarrolla una propuesta educativa destinada a jóvenes y adultos que buscan capacitarse, completar sus estudios y abrir nuevas posibilidades para lograr una mayor autonomía.

La institución funciona desde 2022 en el barrio Gaucho Rivero, en un punto cercano a los barrios Anacleto Medina Sur y San Jorge. Allí ofrece dos perfiles de formación laboral: Modista e Informática, además de la terminalidad de primaria para quienes no pudieron completar sus estudios. “Es una escuela muy chiquita, muy nueva, y por ahí hay gente del barrio que aún no la conoce”, explicó Noelia Almada, directora de la institución .

Por eso, desde la escuela buscan generar actividades que permitan visibilizar el trabajo de los estudiantes y acercar la propuesta a la comunidad. Al respecto, Almada informó que ya están inscribiendo para 2027.

Aprender un oficio

Uno de los talleres que tuvo una intensa actividad durante el año fue el de Modista, en el que actualmente participan 14 alumnas. A lo largo del ciclo lectivo, aprendieron técnicas de costura y confeccionaron camisas, polleras, remeras y otras prendas, algunas como parte de las producciones previstas en la currícula y otras destinadas a la venta.

La escuela de Capacitación laboral Enrique Angelelli funciona hoy en el ámbito de los barrios Gaucho Rivero, San Jorge y Anacleto Medina

La propuesta incorpora además el concepto de moda circular, mediante la reutilización de telas y prendas donadas. Las estudiantes descosen materiales que ya no se utilizan y los transforman en nuevas piezas, aprovechando los recursos disponibles. “Han hecho prendas increíbles que quedan muy lindas, pero con telas recicladas. Uno dice: ‘Ya no me queda este jean, ya no me queda este buzo’, y en lugar de tirarlo o regalarlo, lo reutiliza y hace una prenda que le guste”, contó Almada.La experiencia no sólo permite aprender un oficio, sino también desarrollar la creatividad y encontrar alternativas frente al costo de los materiales. En las últimas semanas, las alumnas realizaron además producciones más pequeñas para la venta, como cartucheras, artículos de costura y accesorios.

La recaudación ayuda a sostener el taller, que necesita insumos y mantenimiento para continuar funcionando. “Siempre se necesitan agujas, hilos, telas, máquinas. La idea es vender algunas producciones para poder retroalimentar el taller”, señaló.

El año próximo, las estudiantes podrán avanzar hacia una nueva etapa de formación en alta costura, mientras que también se abrirá la posibilidad de incorporar nuevas participantes.

El perfil de Informática también tuvo su primera etapa de formación básica durante este año y en 2027 avanzará hacia contenidos más complejos. La capacitación brinda herramientas que pueden ser útiles tanto para buscar empleo como para desenvolverse en distintas actividades cotidianas.

En ese marco, la escuela propone que los conocimientos adquiridos en clase puedan compartirse con los vecinos. Una de las iniciativas es la elaboración de currículums, un recurso fundamental para quienes buscan trabajo o desean reinsertarse en el mercado laboral. “La propuesta es que lo que los chicos hicieron en sus clases puedan brindarlo a la comunidad, que no quede ahí, sino que también sea un servicio”, explicó Almada.

La alfabetización digital adquiere especial importancia entre las personas adultas, que muchas veces necesitan acompañamiento para familiarizarse con las nuevas tecnologías. “Hoy en día está toda la tecnología a flor de piel y por ahí los adultos necesitan que alguien los ayude o los oriente. El taller es una forma de que también se puedan sentir independientes y útiles para lo que necesiten, sin depender de nadie”, expresó.

Nunca es tarde

La Escuela Enrique Angelelli también ofrece la posibilidad de completar la primaria a jóvenes y adultos que no pudieron finalizarla en su momento. Recibe estudiantes desde los 16 años y ha tenido egresados de hasta 83 años.

La terminalidad primaria se organiza por niveles y permite avanzar progresivamente hasta completar los estudios. Además, quienes lo deseen pueden cursar alguno de los perfiles de capacitación laboral en paralelo, para que el proceso de aprendizaje resulte más accesible.

El taller de Modisto es uno de los más requeridos en la escuela Enrique Angelelli

Almada destacó que muchas personas mayores aún no están alfabetizadas y que, en ocasiones, la vergüenza se convierte en un obstáculo para acercarse a una escuela. Por eso, invitó a quienes tengan esa necesidad a conocer la propuesta y animarse a dar el primer paso. “Nunca es tarde para seguir aprendiendo y hacer algo por uno mismo, sin vergüenza. Los invitamos a que nos visiten, que vean si se sienten cómodos. Estamos abiertos y tenemos lugar”, sostuvo.

Compartir lo aprendido

Como cierre del ciclo lectivo, la escuela realizó el viernes una muestra de fin de año en la plaza Juan José del Valle, en Anacleto Medina Sur. La jornada reunió las producciones de los talleres, una feria americana, venta de tortas y artículos artesanales, además de la participación de emprendedores de los barrios cercanos.

La actividad se desarrolló frente al centro de salud Humberto D´Angelo y la escuela primaria San Antonio María Gianelli, con el objetivo de acercar la institución a los vecinos y generar un espacio de encuentro. “Nos parecía algo bueno, no solamente que las chicas muestren y vendan lo suyo, sino que también sea una convocatoria para todos los emprendedores del barrio, que hay muchos y hacen cosas increíbles”, explicó Almada.La propuesta forma parte de una tarea más amplia de la Fundación Presencia Presente, que promueve el trabajo articulado con organizaciones e instituciones de la comunidad e impulsa también la Escuela Secundaria de Gestión Social Pablo de Tarso, que este viernes tendrá su muestra en la institución, de 16.30 a 18.30.

¿Cómo colaborar con la institución?

Para sostener ambas escuelas, la fundación recibe donaciones, desarrolla proyectos y cuenta con el aporte de socios y colaboradores. Los recursos permiten afrontar gastos cotidianos y adquirir materiales y equipamiento para las actividades educativas. Para colaborar, se puede ingrsar a la página www.fundacionpresenciapresente.org.ar.