Con una ocupación hotelera promedio del 62% y un movimiento económico superior a los 22.600 millones, Entre Ríos recibió más de 240 mil turistas.

Más de 240 mil turistas eligieron la propuesta de Entre Ríos para el fin de semana largo.

La provincia de Entre Ríos recibió a más de 240.000 visitantes durante el fin de semana largo por el traslado del feriado del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El gasto diario promedio por turista fue de 114.292 pesos y el movimiento económico generado superó los 22.600 millones de pesos.

De acuerdo con el relevamiento estadístico del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), la ocupación hotelera alcanzó el 62%, con registros destacados en Victoria (83%), Federación (80%), Concepción del Uruguay (72%) y Villa Elisa (72%).

Los datos de Entre Ríos

La diversidad de atractivos y servicios disponibles en la provincia volvió a ser un factor central de convocatoria. Las termas, los parques acuáticos y las piletas recreativas concentraron buena parte de las preferencias, con propuestas que sumaron alternativas especiales como la experiencia de termas nocturnas en Colón.

También tuvieron un lugar destacado las actividades de astroturismo, favorecidas por una luna creciente que iluminó el cielo entrerriano.

La naturaleza ofreció múltiples escenarios para el disfrute. El Parque Nacional El Palmar recibió numerosos visitantes con sus senderos, paseos y miradores habilitados, además de la playa de las Ruinas Históricas en toda su extensión. Sobre el río Uruguay, las playas del Ñandubaysal, en Gualeguaychú, y del Balneario Inkier, en Colón, convocaron a turistas y residentes. En la costa del Paraná, Villa Urquiza y Victoria también ofrecieron sus espacios recreativos junto al río. En todos estos destinos, los deportes náuticos sumaron movimiento y color a la escena.

El calendario deportivo incorporó competencias que convocaron a participantes y espectadores en distintas localidades. Entre ellas se destacaron la Megarun nocturna de Gualeguaychú y la Night Run de Colorado Trail, en Santa Elena.

Más atractivos turísticos

A su vez, los viñedos y bodegas entrerrianas recibieron visitantes interesados en conocer la producción vitivinícola, mientras que los recorridos guiados y las teatralizaciones en el Palacio San José, el Molino Forclaz y el Castillo San Carlos ampliaron las alternativas histórico-culturales.

Las fiestas populares y los encuentros tradicionales aportaron otro de los grandes atractivos del movimiento turístico. Viale fue sede de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero y Pueblo Belgrano de la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas. Federación, por su parte, celebró la elección de la Reina del Termalismo.

A estas convocatorias se sumaron, en distintos puntos de Entre Ríos, festivales gastronómicos, fiestas cerveceras, peñas, fogones, ferias y espectáculos que completaron la agenda.