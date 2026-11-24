El gobierno oficalizó la salida de Estaban Leguízamo y Carlos Zamparolp. En tanto, se conoció la designación de Verónica Pérez al frente del PAMI.

El Gobierno nacional desplazó a las dos máximas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y puso al frente del organismo a Verónica Gabriela Pérez, que asumirá como directora ejecutiva. La secundará Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. Se van así Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, que conducían la obra social desde el 21 de diciembre de 2023.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó el cambio este lunes. Según la cartera, el recambio responde a "una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones" para jubilados y pensionados. Las renuncias y las designaciones quedaron formalizadas en el Decreto 1412/2026 del Boletín Oficial.

Pérez es abogada y escribana y conoce el organismo por dentro. Fue directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, donde tuvo a cargo la gestión territorial. A comienzos de septiembre había asumido como coordinadora ejecutiva, en reemplazo de Juan Cruz Montero, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Desde Salud aseguraron que su llegada "permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional" y apuntar a resultados concretos para los afiliados.

Malestar con Caputo

Según consignó Ámbito Financiero, detrás de la salida de los dos funcionarios hay algo más que un cambio de etapa. En septiembre, Leguízamo y Zamparolo se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y le plantearon su malestar por la injerencia de funcionarios ligados a Caputo en decisiones clave del organismo. Ese ruido se fue acumulando con los meses hasta que en la Casa Rosada resolvieron reemplazarlos.

Leguízamo había llegado a la cima del PAMI después de pasar por distintas áreas técnicas de la obra social. Zamparolo, en cambio, venía de conducir DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. El ministerio les agradeció "su dedicación y compromiso" durante sus gestiones.

Con casi seis millones de afiliados, el PAMI es uno de los organismos más sensibles del sistema de salud, y el relevo llega en un momento de fuerte presión. Durante 2026 se demoraron las transferencias del Tesoro, lo que generó deudas con clínicas, sanatorios y prestadores. A eso se sumaron los reclamos de los médicos por honorarios atrasados y aranceles que consideran insuficientes, que provocaron interrupciones en la atención en distintas regiones del país.

Según Salud, la nueva conducción pondrá el foco en la eficiencia administrativa, la simplificación de trámites, los controles y la mejora de los servicios. La meta, dijeron en la cartera, es lograr "un PAMI más ágil, moderno y eficaz".