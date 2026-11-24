El CAE avanzó a semis del Clausura de la APB al eliminar a Quique. Recreativo y Sionista tomaron ventaja en sus series

Estudiantes es el primer semifinalista del Torneo Clausura “Orlando Chungo Butta de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El CAE avanzó de instancia al superar a Quique 66 a 61 en el Gigante del Parque. Con esta victoria barrió la serie de cuartos de final por 2 a 0.

El equipo dirigido por Pablo Jaworski, que había ganado el primer encuentro por 94-90 como visitante, volvió a imponerse y aseguró su continuidad en el certamen. Facundo Schunk fue el máximo anotador del Albinegro con 17 puntos, mientras que Ramiro Méndez Álvarez convirtió 18 para Quique.

Por su parte, Recreativo venció a Paracao por 87-52 y se adelantó 1-0 en su serie. Santiago Pérez fue el goleador del conjunto dirigido por Oscar Heis con 18 unidades, acompañado por Facundo Buffa y Lucio Frávega, quienes aportaron 13 puntos cada uno.

En el otro encuentro de la jornada, Sionista derrotó a Talleres por 72-53 y también tomó ventaja de 1-0. Caetano Pajares lideró la ofensiva del equipo conducido por Daniel Hure con 13 puntos, mientras que Pablo Bandeo fue el máximo anotador del partido con 20 unidades para Talleres.

Como siguen los playoffs del Torneo Clausura

La actividad de los cuartos de final continuará este martes, desde las 21.30, cuando Olimpia reciba a Ciclista en el estadio Humberto Pietranera, en el primer encuentro de la serie entre el cuarto y el quinto clasificado de la fase regular.

Los cuartos de final se disputan al mejor de tres partidos, por lo que cada equipo necesita conseguir dos victorias para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura.