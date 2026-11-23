El Lobo venció 4-2 a Newell’s en el Bosque y espera rival en la siguiente fase que saldrá del duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Gimnasia La Plata y Newell’s se enfrentaron en El Bosque por los octavos de final del Torneo Clausura. El Lobo se había clasificado tercero en la zona B con un gran presente, mientras que la Lepra hizo lo propio en la sexta plaza del grupo A. En un duelo con todos los condimentos, el elenco platense se impuso por 4-2 y se medirá en cuartos contra el vencedor de Boca Juniors o Independiente Rivadavia.

El Lobo rompió el cero a los 18 minutos de juego. Tras un centro desde la derecha que Lucas Janson bajó de taco, Ignacio Fernández quedó de frente al arco y abrió el pie para decretar el 1-0. Nacho culminó un contraataque ejemplar del elenco platense para el primer festejo.

Sobre el final de la primera etapa, la Lepra tuvo la chance de empatar cuando Jerónimo Russo remató de media distancia tras una serie de rebotes dentro del área, pero el arquero local, Harlen Castillo, tapó el disparo para evitar la caída de su valla.

El inicio del complemento tuvo un giro dramático. Santiago Solari se escapó tras un pase filtrado, definió ante la salida de Castillo, pero el remate no llegó a destino y el juez de línea sancionó fuera de juego. Sin embargo, se constató que el offside no existió y dio lugar a una revisión por el VAR, ya que Newell´s reclamaba una infracción del arquero sobre el delantero. El árbitro Nicolás Ramírez, tras el chequeo, sancionó penal.

El encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue Walter Mazzantti, que no dudó y sacó un remate rasante que dejó sin opciones a Castillo para decretar el 1-1.

Pero el local encontró la ventaja, otra vez, a los 27 minutos. Ignacio Miramón se escapó por la banda derecha, eludió a un defensor, se metió adentro del área y remató con fuerza para que el 2-1 sea una realidad.

De todos modos, el elenco rosarino tuvo otra chance pocos minutos después. Otra vez, Solari recibió una infracción dentro del área: Germán Conti quiso despejar y le cometió falta. Ramírez sancionó penal de inmediato. Fue Mazzantti, de nuevo, el que cambió por gol la pena máxima.

Finalmente, pese a los intentos de ambos elencos, la igualdad persistió en el marcador y la definición se estiró hasta el alargue.

Gimnasia (LP) lo ganó en el alargue y se instaló en cuartos de final

Gimnasia (LP) celebró en el Bosque el pase a cuartos de final.

Ya en el inicio del tiempo complementario, Russo vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Newell´s con 10 jugadores tras ser expulsado por Ramírez tras una falta sobre Jeremías Merlo. En el tiro libre de esa falta, Nacho Fernández ejecutó un tiro venenoso y Franco Escobar peinó en dirección de su propio arco y mandó el balón al fondo de la red para el 3-2.

Poco tiempo después, Martín Ortega también fue expulsado por un pelotazo sobre Fernández cuando el juego estaba detenido tras recibir su segunda tarjeta amarilla de la tarde.

En el segundo tiempo extra, con todo el elenco rosarino buscando la épica, Matías Melluso aprovechó los espacios en el fondo y estableció el 4-2 para darle tranquilidad al conjunto platense.

Del mismo lado del cuadro, Rosario Central chocará contra Barracas Central por los cuartos de final. El Canalla dejó en el camino de forma contundente a Gimnasia de Mendoza con un triunfo 3-1 en el Gigante de Arroyito y el Guapo dio el golpe de visitante: venció 1-0 a Defensa y Justicia.