El Rojo perdió 87 a 72 ante Pico FC por la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El miércoles La Unión visitará a Centenario de Venado Tuerto.

La Unión de Colón perdió 87 a 72 en su visita a Pico FC en el Parque Larrea en una nueva presentación en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El elenco pampeano celebró su tercera victoria consecutiva en el Parque Ángel Larrea y continúa consolidándose en el comienzo de la temporada.

Joaquín Ríos fue la gran figura del encuentro, con 24 puntos, 10 rebotes y 34 de valoración. En el Rojo se destacaron Joaquín Sánchez con 14 anotaciones, Gian Franco Sinconi, con 13 tantos, y Matías Caire, con 12 puntos.

La derrota de La Unión en La Pampa

El primer tiempo tuvo un desarrollo equilibrado. La visita comenzó mejor y consiguió un parcial de 4-0, aunque el Decano reaccionó rápidamente, impuso condiciones y pasó al frente por 14-8, lo que obligó a Martín Guastavino a solicitar un tiempo muerto. Sin embargo, los entrerrianos encontraron respuestas para recuperar terreno y terminaron el primer cuarto arriba por 21-18. Rodrigo Sánchez aportó ocho puntos y Ríos cinco en el local, mientras que Matías Caire y Joaquín Sánchez sumaron seis cada uno para La Unión.

En el segundo período, el trámite continuó siendo de golpe por golpe, con dos equipos que intercambiaron conversiones durante buena parte del parcial. Tiziano Prome tomó protagonismo en el conjunto visitante y anotó 10 puntos, pero Pico FC encontró respuestas en Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Ríos, ambos con seis unidades. Una bandeja de este último sobre la última acción permitió que el Decano se fuera al descanso largo con ventaja de 40-37, luego de imponerse 22-16 en esos diez minutos.

El tercer cuarto fue el más parejo del partido. Ríos, con ocho puntos, y Rodrigo Sánchez, con cinco, sostuvieron el goleo del equipo piquense, mientras que Caire y Joaquín Sánchez, con seis y ocho unidades respectivamente, mantuvieron a La Unión en partido. El parcial terminó 19-18 para la visita, aunque Pico FC conservó el liderazgo en el marcador por 58-56.

Todo quedó abierto para el último capítulo, pero el Decano encontró rápidamente la manera de inclinar definitivamente el encuentro. Dos triples consecutivos de Valentín Allier le permitieron tomar una ventaja importante y marcaron el camino para un cierre de gran efectividad ofensiva. Con mayor fluidez en ataque y firmeza defensiva, el conjunto de Varas amplió la diferencia. Fabricio Díaz aportó cinco puntos, Ríos continuó siendo determinante y Lucio Reinaudi sumó siete unidades para completar un último parcial de 29-16, que sentenció el 87-72 definitivo.

De esta manera, Pico FC alcanzó su quinta victoria en ocho presentaciones y extendió su racha positiva a tres triunfos consecutivos. La Unión de Colón, por su parte, quedó con un registro de dos victorias y seis derrotas.

Como sigue el camino del Rojo en la Liga Argentina.

El próximo compromiso del Decano será el viernes, cuando visite a Ciclista Juninense, otro de los equipos que atraviesa un buen comienzo de temporada. Por su parte, La Unión viajará a Venado Tuerto para enfrentar este miércoles a Centenario, desde las 21.30.