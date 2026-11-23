Ana Paula Machado, elegida soberana en Federación, quedó en la mira de la Justicia luego de la condena de su hermano José Luis Machado a casi 7 años de prisión.

José Luis Machado es un empresario entrerriano que recientemente fue condenado a la pena de seis años y diez meses de prisión por narcotráfico. El delito endilgado fue comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Dueño de aserraderos, nacido en Concordia, pero con residencia en Federación , quienes lo conocieron afirman que José Luis Machado se autodenominó Chuck Norris, porque se creía invencible.

En la causa también estuvo comprometida su hermana, Ana Paula Machado, quien en noviembre de 2024 fue allanada en el marco de la investigación. Ahora, la joven de 36 años fue noticia el domingo por ser elegida Reina del Termalismo 2026 de Federación. La elección se realizó en el marco de los festejos por los 32 años de la actividad termal en la ciudad.

Los movimientos desde Federación

En su momento, la investigación apuntó a una estructura que abastecía de estupefacientes a Concordia, Federación, Chajarí y San Jaime de la Frontera. En los fundamentos de la sentencia, Ana Paula aparece mencionada por distintos elementos vinculados a movimientos de dinero, cuentas bancarias, comunicaciones y bienes registrados a su nombre.

Durante su declaración ante el Tribunal, Ana Paula manifestó que desde abril de 2024 trabajaba en el aserradero de su hermano, donde realizaba tareas administrativas, manejaba cuestiones relacionadas con los camiones, pagaba semanalmente a los empleados y mantenía contacto con clientes. También reconoció que recibía pagos en sus cuentas personales y que José Luis tenía acceso a una cuenta del Banco Santander a su nombre.

José Luis Machado, el empresario de Federación condenado por narcotráfico.

Esa cuenta tenía el alias “chack2”. La sentencia también menciona que el teléfono Samsung J7 utilizado por su hermano tenía una cuenta de WhatsApp con el nombre “Chack” y una imagen de Chuck Norris. Los jueces relacionaron ambos alias, mencionó Concordia Policiales.

Entre los movimientos analizados aparecen dos transferencias realizadas por Brian Sosa a la cuenta de Ana Paula el 10 de octubre de 2024, por un total de 600.000 pesos. El Tribunal concluyó que los movimientos de dinero de Sosa estaban vinculados al narcotráfico y no al negocio de la madera. Además, en distintas conversaciones aparecían referencias a transferencias hacia esa cuenta y contactos identificados como “Barba San Jaime”, “grive coke” y “Lucas Chajarí”.

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Otro elemento señalado en el fallo fue una cuenta de Gmail que Ana Paula creó a pedido de José Luis para utilizarla en un teléfono Samsung J7. El dispositivo, secuestrado durante la investigación, tenía registrada la cuenta [email protected], a nombre de Ramón Domingo Vallejos.

La sentencia relaciona ese dato con escuchas telefónicas del 13 de junio de 2024. En una conversación, José Luis le preguntó a su madre por el nombre de “fichita” y, posteriormente, le consultó a Ana Paula: “¿pusiste los datos de fichita?”. Ella respondió que sí. Según el Tribunal, Machado necesitaba esa cuenta porque no podía utilizar WhatsApp y su hermana la había creado para ese teléfono.

En otro audio analizado durante el juicio, los hermanos hablaban sobre lo que había traído una persona identificada como “Nani”. Un funcionario policial que declaró en el debate relacionó ese apodo con Benítez y señaló que su domicilio había sido allanado en una causa provincial, donde se encontraron estupefacientes y comunicaciones con Machado.

El rol de Ana Paula Machado

La investigación también puso el foco en vehículos registrados a nombre de Ana Paula. Un funcionario policial declaró que un Audi y una camioneta doble cabina figuraban a su nombre y sostuvo que Machado colocaba bienes a nombre de su hermana. Estos elementos fueron analizados en relación con el posible rol que Ana Paula habría tenido dentro de la estructura liderada por su hermano, principalmente en cuestiones administrativas, financieras y patrimoniales.

La joven no llegó a juicio junto a su hermano y los demás integrantes de la organización, sino que tiene una causa paralela por lavado de activos, en la que se investiga su posible vinculación con el manejo de dinero y bienes mencionados en la pesquisa.