Leonardo Ponzio consiguió el 75% de los puntos desde que asumió en el Millonario. La estadística fortalece su intención de continuar en el cargo durante 2027.

Leonardo Ponzio encontró resultados que respaldan su trabajo al frente de River. Desde que asumió como entrenador del equipo, el exmediocampista consiguió el 75% de los puntos en 11 partidos, una efectividad que contrasta con el flojo desempeño que había tenido el ciclo anterior y que alimenta sus aspiraciones de continuar en el banco de suplentes.

La campaña del León registra ocho victorias, un empate y dos derrotas. Además, durante este período, el conjunto de Núñez convirtió 20 goles y recibió nueve, números que reflejan una recuperación en los resultados y le permitieron volver a posicionarse como protagonista del Torneo Clausura 2026.

El contraste con el ciclo de Eduardo Coudet es significativo. El anterior entrenador apenas había conseguido el 22% de los puntos en nueve encuentros, con un balance de cinco derrotas, tres empates y una sola victoria. Su equipo había marcado seis tantos y recibido diez.

La estadística de Ponzio tomó mayor relevancia después del triunfo por 3 a 1 ante Lanús, en el estadio Monumental, que le permitió a River avanzar a los cuartos de final del Clausura. En ese encuentro, el equipo mostró contundencia ofensiva y dio otro paso en su objetivo de pelear por el campeonato.

Ponzio quiere seguir como entrenador de River

Más allá de los números, el propio Ponzio dejó en claro que pretende continuar al frente del plantel durante la próxima temporada. Después de la victoria ante Lanús, el entrenador habló públicamente sobre su futuro y defendió el lugar que ocupa actualmente.

"Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo. Parece que este lugar se está vendiendo, ofreciendo, y me parece que no tenemos que ir por ese lado. Cuando hay alguien en ese cargo hay que respetarlo", manifestó.

El ex capitán del Millonario también remarcó que considera haberse ganado la oportunidad a partir de su trabajo. "Creo que me gané el lugar y lo voy a reflejar con trabajo", sostuvo.

Por ahora, la dirigencia mantiene la postura de evaluar la continuidad del entrenador al finalizar la temporada. Mientras tanto, Ponzio tiene por delante el desafío de conducir a River en los cuartos de final, con Instituto como próximo rival, y buscar un título que permita cerrar el año de otra manera.