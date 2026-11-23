Escándalo en el Mundial de talla baja Los jugadores de Colombia y Marruecos protagonizaron una verdadera batalla campal en pleno campo de juego luego de igualar 1-1 en el Mundial. 23 de noviembre 2026 · 20:57hs

El Mundial se está disputando en Marruecos.

Un insólito escándalo tuvo lugar en el Mundial de talla baja, que se desarrolla en Marruecos entre el 20 y el 30 de noviembre. Luego del encuentro que disputaron los locales ante Colombia este lunes por la segunda fecha del grupo 1, los jugadores de ambas selecciones protagonizaron una verdadera batalla campal en el campo de juego.

Los africanos y los sudamericanos igualaron 1-1 en el tiempo regular, pero una vez finalizado el partido, se produjo un lamentable enfrentamiento. Se observaron golpes de puño y patadas entre los protagonistas, lo cual obligó a la intervención policial y de terceros que se encontraban en la cancha para evitar que el conflicto escalara aún más.

Hasta el momento, la organización no anunció sanciones para los involucrados en este incidente. Hay que remarcar que Colombia y Marruecos integran el grupo 1 junto a Estados Unidos y Guatemala. La pelea entre los jugadores de Marruecos y Colombia SE PUDRIÓ TODO en el partido entre Marruecos y Colombia , por el Mundial de Talla Baja.Tuvo que intervenir la policía. https://t.co/mxnogBrcN8 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 23, 2026