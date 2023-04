Sofía Silva, una maniática de MMA que se las trae

SOFIA SILVA.jpg

Silva llegó a las artes marciales mixta porque le gustaba mucho el boxeo. Sus inicios fueron así: “Me gustaba el boxeo, pero cuando era chica no me dejaban hacerlo porque a mis padres no les gusta que me golpeen. Igualmente ahora, más allá que nos les gusta el deporte, me apoyan siempre. No es fácil igual, pero me bancan a mil. Me gustaban las piñas y en el barrio tengo amigos que hacen MMA y me pregunté que será eso. Entonces probé y comencé con Renzo Olivo que lo primero que me dijo era que tenía que aprender a hacer piso. Medio que no me gustó, pero cuando lo empecé a practicar me encantó. Después lo otro es más kick boxing y muay thai”.

Para llegar a las grandes ligas no hay que parra nunca de entrenar. Para ser un luchador profesional se necesita de una gran responsabilidad y a esto Sofía lo sabe. “Estamos haciendo las cosas bien así que ahora hay que seguir metiéndole para adelante. Esto no es fácil y hay que entrenarse mucho, pero mucho todos los días y lo más que se pueda. Yo trabajo y estudio y en ese sentido se complica, pero hay que meterle. Cuando se pueda hay que entrenar, sea un fin de semana o cuando sea. Hay que entrenar, entrenar y entrenar porque ese es el único truco, nada más”.

Respecto de su pelea en Concordia, analizó: “Fue una rival difícil. Hasta ahora todas las que me tocaron lo fueron. Nosotros con Alan (Rollero) y Renzo (OIlivo) siempre planificamos una estrategia y hablamos mucho para poder desarrollarla. Eso me pone contenta, poder desarrollar lo que hablamos en la jaula. Me sentí muy tranquila como cada vez que estoy dentro de la jaula. Me concentró mucho y eso va creciendo en cada evento. Estar tranquila me alegra un montón, poder ganarle a la cabeza. Ganarle a la mente siempre es lo principal y por ahora se va dando. Las tres peleas las gané por puntos, todavía no se medio ganar por nocaut o sumisión”.

61194e35-6d5a-4ef2-92e9-4afa68d1b440.jpg

El entrenador

Alan Rollero, es uno de sus entrenadores. El contó: “Ella arrancó en el MMA hace dos años y desde que arrancó con muchas ganas de meterle al deporte. No faltó nunca y siempre fue todas las semanas. Es más, había que decirle que no vaya y descanse un poco. Y un día le dijimos si quería competir porque yo estoy a cargo de las peleas que salen para los chicos. Hablé con Renzo y le tiré la propuesta para que competir. Dijo que sí nos dijo que era su sueño. Fue la primera vez, ganó y de ahí quedó cebada, muy motivada. De ahí en adelante entrena el doble, luego peleó por segunda vez y volvió a ganar. Las ganas crecieron aún más, pero claro estudia y trabaja y eso se complica. La verdad que le vemos mucho talento y mucho futuro”.