El rock tuvo su gran celebración este domingo con la tercera edición del Suena Rock Fest que convocó a miles de personas en Oro Verde

El rock tuvo su gran celebración este domingo en Oro Verde. La tercera edición del Suena Rock Fest convocó a miles de personas en el predio Multieventos, donde desde las 20 se vivió una jornada de música en vivo, encuentro y alegría. Con entrada gratuita, el festival reunió a público de Paraná, Crespo, San Benito, Aldea Brasilera, Aldea María Luisa, Valle María y otras localidades de Entre Ríos.

Desde temprano, familias, grupos de amigos y vecinos comenzaron a llegar para compartir una noche que tuvo al rock como protagonista. De a poco, el predio se fue llenando de espectadores que se acercaron con ganas de disfrutar de las bandas, acompañar a los músicos y ser parte de una propuesta que ya tiene su lugar en la agenda cultural de la región.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

De primer nivel

La convocatoria fue uno de los aspectos más destacados de esta tercera edición. Personas de distintas edades y procedencias compartieron el mismo espacio, demostrando que la música puede reunir a distintas generaciones alrededor de una pasión. Hubo encuentros entre amigos, familias disfrutando de los recitales y fanáticos que no se perdieron ninguna de las presentaciones.

La grilla musical reunió a seis bandas: Viejos Calaveras, Abeja Reina, Cardigan, Antoñico Rocksteady Club, Dulces Rufianes y Bravos Muchachitos. Cada una aportó su estilo y energía a una programación variada, que permitió recorrer diferentes sonidos y mantener el entusiasmo del público durante toda la jornada.

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El sonido, de primer nivel, acompañó cada presentación y permitió disfrutar de los shows con gran calidad. Frente al escenario, los asistentes respondieron con aplausos, coros y movimientos al ritmo de las canciones. La conexión entre los músicos y el público fue una constante, en una noche en la que la energía se renovó con cada banda.

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Uno de los momentos más celebrados llegó con Bravos Muchachitos, que coronó la jornada con un potente tributo al Indio Solari. Los temas despertaron la emoción de los fanáticos, que acompañaron las canciones de principio a fin. Las voces se multiplicaron frente al escenario y el predio se convirtió en una gran celebración al ritmo de clásicos que forman parte de la historia del rock nacional.

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El pogo también tuvo su lugar y fue una de las imágenes que marcaron la noche. Entre saltos, abrazos y canciones compartidas, los fanáticos demostraron su entusiasmo y siguieron disfrutando hasta entrada la madrugada. La fiesta rockera se extendió mucho más allá de los horarios habituales de un recital y mantuvo al público activo hasta pasadas las 3.

Arte para todos

Pero la propuesta no terminó en el escenario. A lo largo del predio también hubo puestos gastronómicos con distintas opciones para comer y beber, además de espacios destinados a emprendedores. Estas propuestas sumaron movimiento y color al encuentro, y permitieron que los asistentes disfrutaran de la jornada durante varias horas.

Entre un show y otro, muchas personas aprovecharon para recorrer los puestos, compartir algo de comer y encontrarse con conocidos. El festival ofreció así una experiencia que combinó música, gastronomía y producción local, con diferentes actividades que acompañaron la programación artística.

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Durante la noche, el intendente de Oro Verde, César Clement, también subió al escenario para agradecer al público y destacar la convocatoria alcanzada por el festival. En ese marco, valoró el acompañamiento de la gente y aseguró que la propuesta continuará realizándose cada año, impulsada por el éxito de esta edición y la respuesta de la comunidad. “Gracias a todos por venir, qué noche hermosa estamos viviendo hoy”, aseguró.

La entrada gratuita fue otro de los aspectos centrales de la convocatoria. La posibilidad de acceder a espectáculos en vivo sin costo permitió que muchas familias y grupos de amigos se acercaran a disfrutar de una propuesta cultural al aire libre. El resultado fue un predio colmado y un público que acompañó con entusiasmo cada momento de la noche.

La presencia de visitantes de Paraná, Crespo, San Benito, Aldea Brasilera, Aldea María Luisa, Valle María y otras localidades también reflejó el alcance regional del Suena Rock Fest. Artistas, organización, emprendedores y espectadores formaron parte de una celebración colectiva que puso en valor la música en vivo y los espacios culturales abiertos a toda la comunidad.

Con canciones, baile, pogo y una multitud que no dejó de acompañar, la tercera edición del Suena Rock Fest cerró después de las 3 de la madrugada con un balance más que positivo. Oro Verde volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes del rock y dejó una postal de esas noches en las que la música reúne, emociona y construye recuerdos compartidos.