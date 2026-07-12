Luego del triunfo ante Suiza que lo depositó en semifinales, Messi y compañía fueron preservados y solo una parte del plantel albiceleste saltó al campo de entrenamiento en Kansas.

Luego de la clasificación a la semifinal del Mundial 2026 tras el triunfo en el alargue ante Suiza, la Selección Argentina empezó a preparar el duelo del miércoles ante Inglaterra. Esta tarde, en el complejo deportivo de Kansas City, saltaron al campo solamente los suplentes y los que entraron desde el banco. El único que se movió bajo la atenta mirada del cuerpo médico fue Nicolás González, aún dolorido del pisotón que recibió en su tobillo izquierdo.

"Vamos a recuperar, que creo que es lo que necesitamos y es lo más importante" , dijo el entrenador, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa y ese proceso afrontará el seleccionado en estos tres días con el fin de ponerse a punto.

En el arranque de la práctica, mientras el resto de los jugadores hacían tareas con pelota en espacios reducidos, el todoterreno zurdo se quedó unos minutos elongando la pierna afectada. Aunque no tardó en sumarse a los trabajos livianos. Los titulares, esta vez, miraron todo desde afuera. El DT les dio descanso luego de haber jugado más de 120 minutos en la noche de ayer.

la Selección Argentina volvió a las prácticas con la mente puesta en Inglaterra

Sin Messi y los titulares, la Selección Argentina volvió a las prácticas con la mente puesta en Inglaterra

E l foco está puesto en que los jugadores recargen energías y repongan fuerzas para la recta final, ya que apenas quedan tres días hasta la siguiente presentación.La buena noticia hasta el momento es que tanto Cristian Romero como Leandro Paredes, quienes debieron ser reemplazados durante el alargue por inconvenientes físicos, no están lesionados. El defensor fue reemplazado por Nicolás Otamendi y el volante dejó el campo de juego por José López casi en una pierna, pero solo se debió a que estaban exhaustos y con algún otro golpe, pero nada de gravedad.

Por otro lado, la idea a priori es que el plantel continúe en Kansas City hasta el lunes, día en el que se entranarán por la mañana y luego ya dejarían la ciudad para viajar a Atlanta, ciudad en la que enfrentarán a los ingleses en busca de un lugar en la final. El martes realizarán la primera práctica en la ciudad y luego será el turno de la habitual conferencia de prensa del técnico en el estadio Mercedes-Benz.