El posteo de Claudia Villafañe tras el triunfo de Argentina: "Hermosa mañana, ¿verdad?"

La exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, publicó una imagen suya con un tapado celeste y blanco y acompañó la foto con una frase icónica

La victoria de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Suiza, que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026, también se vivió con intensidad en las redes sociales. Una de las publicaciones que más repercusión generó fue la de Claudia Villafañe, quien celebró el triunfo con una imagen del recuerdo y un mensaje cargado de entusiasmo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió una fotografía retro en la que aparece luciendo un llamativo tapado de piel con franjas celestes y blancas, colores que remiten a la bandera argentina. La imagen fue acompañada por una frase breve pero elocuente: "Hermosa mañana, ¿verdad??????" , junto a tres banderas argentinas.

Claudia Villafañe se sumó a los festejos por el triunfo de la Selección

La publicación fue realizada pocas horas después de la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni y rápidamente cosechó una gran cantidad de reacciones. En pocas horas superó los 190 mil "Me gusta" y recibió miles de comentarios de seguidores que compartieron la alegría por la clasificación a las semifinales.

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Como ocurrió con otras figuras del espectáculo y del deporte, Claudia Villafañe se sumó a la ola de festejos que inundó las redes sociales tras el triunfo sobre Suiza.