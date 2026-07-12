Uno Entre Rios | Ovación | Jannik Sinner

Jannik Sinner conquistó Wimbledon por segunda vez consecutiva

Jannik Sinner ganó su quinto Grand Slam luego de imponerse por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4 sobre Alexander Zverev en la Catedral del tenis.

12 de julio 2026 · 17:59hs
Jannik Sinner

Jannik Sinner, el número 1 del mundo.

El césped del All England Club se vistió de gala para una nueva final de Wimbledon. Jannik Sinner, indiscutido número uno del mundo, conquistó por segunda vez consecutiva el título en la Catedral al imponerse por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-3 sobre Alexander Zverev.

El italiano se convirtió en el décimo jugador de la Era Abierta en defender el campeonato de forma seguida y ganó su quinto Grand Slam a los 24 años. El alemán arribó al certamen en Londres tras ganar Roland Garros.

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El camino de Sinner para conquistar Wimbledon por segunda vez en su carrera comenzó con triunfos sobre Nuno Borges, Jenson Brooksby y Shintaro Mochizuki. En los cuartos de final venció a Jan-Lennard Struff y en las semifinales se impuso sobre Novak Djokovic. El primer set que cedió el italiano fue contra Zverev en la final, aunque consumó su actuación impresionante al ganar en cuatro tandas frente al alemán.

Jannik Sinner Wimbledon Alexander Zverev Tenis
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