Argentina sufrió hasta el alargue, pero venció a Suiza y ahora va por Inglaterra en semifinales

EL cabezazo de Mac Allister que se transformó en el gol de la Argentina.

La Selección Argentina derrotó 3-1 a Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas City y se instaló en semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá contra Inglaterra este miércoles 15 a las 16 por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

El conjunto argentino comenzó el partido con decisión, intentando adueñarse de la pelota y presionar bien arriba a un rival que apostó al orden defensivo y a la velocidad de sus delanteros para lastimar de contraataque. Sin embargo, la primera aproximación fue para Suiza. A los seis minutos, Granit Xhaka encontró un espacio en la puerta del área y sacó un remate que se fue muy por encima del travesaño de Emiliano Martínez.

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: "La suerte estuvo de nuestro lado"

La respuesta argentina no tardó en llegar y fue letal. A los nueve minutos, Lionel Messi ejecutó un córner desde el sector izquierdo con la precisión de siempre. Alexis Mac Allister atacó el primer palo, anticipó a toda la defensa helvética y conectó un certero cabezazo cruzado que dejó sin chances a Gregor Kobel para establecer el 1-0 y desatar el festejo albiceleste en Kansas City.

Con la ventaja, Argentina ganó confianza y manejó durante varios pasajes el ritmo del encuentro. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes se adueñaron de la mitad de la cancha, mientras Enzo Fernández y Mac Allister encontraron espacios para acompañar a Messi y Julián Álvarez en ataque. Suiza, obligada por el resultado, adelantó sus líneas y comenzó a tener mayor posesión de la pelota.

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La primera respuesta seria del conjunto europeo llegó a los 19 minutos. Djibril Sow probó desde media distancia con un remate potente, pero Emiliano Martínez respondió con seguridad, controlando el disparo sin conceder rebote y transmitiendo tranquilidad a toda la defensa argentina.

Tras la pausa de hidratación, el equipo dirigido por Murat Yakin mantuvo la iniciativa y buscó aproximarse al área albiceleste. La ocasión más clara llegó a los 31 minutos, cuando Breel Embolo quedó de frente al arco tras una rápida combinación ofensiva. Sin embargo, Emiliano Martínez volvió a ser decisivo: salió con gran velocidad, achicó los espacios y desactivó el mano a mano con una intervención clave para sostener la ventaja.

En el tramo final del primer tiempo, el desarrollo perdió intensidad. Suiza monopolizó la posesión, aunque le costó transformar ese dominio territorial en situaciones de riesgo frente a una Argentina que se mostró ordenada para defender y esperó el momento justo para intentar salir de contraataque.

Además del aspecto futbolístico, la Selección Argentina protagonizó un emotivo homenaje antes del inicio del encuentro. Con autorización de la FIFA, los dirigidos por Lionel Scaloni utilizaron un brazalete negro en memoria de Antonio Ubaldo Rattín, histórico capitán de Boca Juniors y exmundialista con la Albiceleste, fallecido en las últimas horas.

Con el gol de Alexis Mac Allister y las intervenciones determinantes de Emiliano Martínez, Argentina se fue al descanso con una valiosa ventaja por 1-0 y quedó a 45 minutos de meterse en las semifinales de la Copa del Mundo, donde ya espera Inglaterra.

Segundo tiempo

La Selección salió al segundo tiempo con la intención de ampliar la diferencia y estuvo cerca de hacerlo apenas reiniciado el juego. Nahuel Molina apareció por el sector derecho, ganó en velocidad y llegó hasta el fondo, aunque definió desviado cuando Julián Álvarez esperaba solo en el centro del área para empujar la pelota al gol.

En la acción siguiente, Suiza respondió con una jugada que terminó anulada por posición adelantada. Breel Embolo partió en offside y, aunque la bandera se levantó más tarde, Lisandro Martínez protagonizó una salvada extraordinaria al barrerse justo cuando Dan Ndoye quedaba de frente al arco. Una muestra más de la enorme actuación del defensor entrerriano.

Con el correr de los minutos, el conjunto europeo comenzó a crecer en el partido. A los 59 minutos, Emiliano Martínez respondió con una gran volada para contener un cabezazo de Embolo, mientras que poco después volvió a convertirse en figura al desviar una pelota al córner tras una peligrosa llegada suiza. Un minuto más tarde, el arquero argentino volvió a intervenir para controlar en dos tiempos un potente remate de Granit Xhaka desde media distancia.

La insistencia helvética tuvo premio a los 66 minutos. Dan Ndoye logró desprenderse de la marca de Molina, tocó para un compañero y recibió la devolución dentro del área. Allí definió con un remate cruzado que dejó sin respuestas al Dibu Martínez y decretó el 1-1, silenciando a buena parte del público argentino presente en Kansas City.

Sin embargo, el desarrollo volvió a cambiar apenas cinco minutos después. Breel Embolo, que ya estaba amonestado, simuló una infracción de Leandro Paredes cerca de la mitad de la cancha. En primera instancia, el árbitro João Pinheiro sancionó la falta y mostró la amarilla al mediocampista argentino, pero tras la intervención del VAR revisó la acción y comprobó que no existió contacto. El portugués rectificó su decisión, anuló la amonestación a Paredes y expulsó al delantero suizo por simulación al mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Con un hombre de más, Argentina fue decididamente en busca del triunfo. Lionel Scaloni movió el banco con el ingreso de Nicolás González por Nicolás Tagliafico para darle mayor profundidad al ataque. Más tarde también mandó a la cancha a Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez en reemplazo de Nahuel Molina y Rodrigo De Paul.

Las oportunidades comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. A los 84 minutos, Lionel Messi quedó mano a mano con Gregor Kobel, pero el arquero suizo respondió con una gran atajada. La jugada fue invalidada por un supuesto fuera de juego que dejó muchas dudas, ya que el capitán argentino parecía partir habilitado.

Cuatro minutos después, Argentina volvió a rozar el segundo gol. Nicolás González envió un centro preciso al corazón del área y Alexis Mac Allister conectó un cabezazo prácticamente debajo del arco. La pelota se desvió en un defensor suizo y terminó afuera, aunque el árbitro sorprendió al sancionar saque de arco.

En tiempo de descuento, Messi volvió a tener la clasificación en sus pies con un derechazo desde la puerta del área que pasó apenas desviado junto al palo izquierdo de Kobel. La Selección insistió hasta el final, pero no logró quebrar nuevamente la resistencia del conjunto europeo.

Así, tras un complemento vibrante, Argentina y Suiza igualaron 1-1 al cabo de los 90 minutos reglamentarios y deberán disputar el tiempo suplementario para definir quién enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Primer tiempo suplementario

Lionel Scaloni movió el banco antes del inicio del alargue y envió a Thiago Almada al campo de juego en reemplazo de Enzo Fernández, buscando mayor frescura y desequilibrio en los últimos metros frente a un rival replegado.

Argentina tomó rápidamente el control de la pelota y avisó a los dos minutos. Almada fue el encargado del primer remate del suplementario con un disparo desde media distancia que encontró bien ubicado a Kobel, quien controló sin dar rebote.

La insistencia argentina volvió a aparecer a los 95 minutos con la ocasión más clara de esta etapa. Almada recibió sobre la izquierda, encaró hacia el centro con decisión y sacó un potente derechazo que superó la estirada del arquero suizo, pero la pelota se estrelló en el palo y salió, dejando a todo el banco argentino con el grito de gol ahogado.

Suiza, pese a jugar con un futbolista menos, no renunció al ataque y respondió a los 98 minutos con un remate desde afuera del área que se fue por encima del travesaño de Emiliano Martínez, en una de las pocas aproximaciones del conjunto dirigido por Murat Yakin durante el suplementario.

Con Argentina dominando el desarrollo, administrando la posesión y buscando romper el cerrojo defensivo suizo, el primer tiempo extra se consumió sin modificaciones en el marcador. La clasificación a las semifinales sigue abierta y los últimos 15 minutos definirán si el rival de Inglaterra surge antes del pitazo final o si el boleto deberá resolverse desde los doce pasos.

Segundo tiempo suplementario

Para disputar los últimos 15 minutos, Lionel Scaloni realizó una nueva variante e hizo ingresar a Nicolás Otamendi en reemplazo de Cristian Romero, mientras que previamente José López había entrado por Leandro Paredes para refrescar el mediocampo.

Argentina mantuvo el control de la pelota y siguió empujando ante un rival que, con un futbolista menos, apostó a resistir y llevar la definición a los penales. Sin embargo, la figura de Gregor Kobel continuó sosteniendo con vida a los europeos. A los 111 minutos volvió a lucirse al desviar un potente remate de Lionel Messi desde afuera del área, evitando lo que parecía ser el gol de la clasificación.

Pero apenas unos segundos después llegó el desahogo argentino. Julián Álvarez tomó la pelota a más de 25 metros del arco, encontró el espacio para sacar un derechazo cruzado y colocó la pelota junto al palo izquierdo de Kobel. El arquero suizo, que había sido una de las grandes figuras del encuentro, nada pudo hacer ante semejante definición y la Albiceleste pasó a ganar 2-1 en el momento más decisivo del partido.

¡FSDKLFSDKLFJDKLSFJDSKFJDKLSJF PERO QUÉ GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO POR DIOS!



A los 112', JULIÁN ÁLVAREZ puso el 2-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/QikHSi8CxL — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Con Suiza lanzada desesperadamente al ataque en busca del empate, Argentina encontró espacios para liquidarlo. Ya en el minuto 120, Lautaro Martínez aprovechó una transición ofensiva, definió con precisión y estampó el 3-1 definitivo que terminó por sentenciar la clasificación del campeón del mundo.

El pitazo final desató el festejo argentino en Kansas City. Después de una dura batalla que se extendió durante 120 minutos, el equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar carácter para superar un encuentro muy complejo y meterse entre los cuatro mejores seleccionados del torneo.

¡EL TOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!



A los 120' +1, Lautaro Martínez puso el 3-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/OFRg3Oh5T2 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Ahora, la Albiceleste tendrá un nuevo desafío de máxima exigencia. Este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), enfrentará a Inglaterra en Atlanta, en una semifinal que pondrá en juego un lugar en la gran final de la Copa del Mundo 2026. Inglaterra llega tras eliminar a Noruega por 2-1, por lo que el cruce reunirá a dos de los principales candidatos al título en una nueva edición de un clásico con enorme historia mundialista.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Suiza

Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.