Argentina enfrenta a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, con Messi como líder y la ilusión intacta de avanzar hacia la cuarta estrella.

Argentina va por las semifinales: enfrenta a Suiza con el sueño de la cuarta estrella.

Argentina va por las semifinales: enfrenta a Suiza con el sueño de la cuarta estrella.

La Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado desde las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026 . El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que defiende el título conseguido en Qatar 2022 y sueña con alcanzar la cuarta estrella, llega al compromiso con todo el plantel a disposición y la ilusión intacta de seguir avanzando en la máxima cita del fútbol.

La Albiceleste accedió a esta instancia luego de una heroica remontada frente a Egipto en los octavos de final, un triunfo que reforzó la confianza del plantel y alimentó las expectativas de los hinchas. Con Lionel Messi como capitán y máxima referencia, Argentina buscará imponer su jerarquía para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

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Del otro lado estará Suiza, que logró la clasificación tras eliminar a Colombia en una definición por penales. El conjunto europeo intentará dejar atrás el duro recuerdo de la goleada sufrida ante Portugal en los octavos de final de Qatar 2022 y buscará dar el golpe frente al vigente campeón del mundo para alcanzar las semifinales.

Para este encuentro, Scaloni analiza algunas dudas en la formación inicial. Emiliano Martínez estará en el arco; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel ocuparán el lateral derecho, mientras que la defensa se completará con Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo jugarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, mientras que en ataque Lionel Messi estará acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Por el lado de Suiza, el probable equipo tendrá a Gregor Kobel en el arco; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez en la defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en la mitad de la cancha; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow y Rubén Vargas como volantes ofensivos; y Breel Embolo como único delantero.

Argentina va por las semifinales: enfrenta a Suiza con el sueño de la cuarta estrella.

El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina), será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje del portugués João Pinheiro, mientras que Michael Barwegen estará a cargo del VAR. El escenario será el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde ambos seleccionados buscarán un lugar en las semifinales.

El historial favorece ampliamente a la Selección Argentina, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos oficiales e internacionales disputados entre ambos equipos, mientras que los otros dos terminaron empatados. Suiza nunca logró derrotar al conjunto albiceleste.

En caso de superar a Suiza, Argentina avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra. Ese partido se disputará el miércoles 15 a las 16, en la ciudad de Atlanta, y definirá a uno de los finalistas del certamen.