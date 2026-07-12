Uno Entre Rios | Ovación | Nicolás Bonelli

Nicolás Bonelli volvió al podio en el Turismo Carretera tras casi 11 años

El uruguayense Nicolás Bonelli terminó segundo de Otto Fritzler en la carrera de la octava fecha disputada en Posadas. Mariano Werner finalizó sexto.

12 de julio 2026 · 17:34hs
El podio en Posadas: Nicolás Bonelli

Prensa ACTC

El podio en Posadas: Nicolás Bonelli, Fritzler y Santero.

Gran jornada para el uruguayense Nicolás Bonelli, quien con su Ford Mustang, volvió al podio del Turismo Carretera luego de casi 11 años. Por la octava fecha de la carrera disputada en Posadas, el pilóto de La Histórica finalizó segundo.

El ganador fue Otto Fritzler con su Mercedes-Benz, mientras que Julián Santero (BMW M4) completó el podio. Fritzler consiguió su 3ª victoria en 52 Finales disputadas en el Turismo Carretera, con la particularidad de que no repitió marca todavía, ya que en Termas de Río Hondo 2023 ganó con Ford y en Posadas 2025 lo hizo con Toyota, marca que justamente festejó por última vez en la categoría de la mano del propio Otto.

Otto Fritzler se llevó la pole position del Turismo Carretera en Posadas.

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El paranaense Mariano Werner, por su parte, finalizó sexto con su Ford Mustang.

Nicolás Bonelli volvió al podio

Bonelli había partido desde la “pole position” y lideró la carrera en el comienzo. Aunque no pudo conseguir su anhelada 1ª victoria en el Turismo Carretera, cerró su mejor fin de semana en la categoría, en la que acumula 201 participaciones. El entrerriano del Hnos. Álvarez Motor Sports ganó su 1ª serie en TC y luego obtuvo su 2º podio. El primero había sido hace casi 11 años, cuando escoltó a Matías Rossi (Chevrolet) en Olavarría 2015.

“Estoy feliz por este grandísimo resultado y un poco amargado porque si no entraba el auto de seguridad tal vez la cosa hubiese sido distinta… Otto (Fritzler) tenía más que yo y no lo podía correr, al final él venía regulando. Pero no me reprocho nada, estoy feliz porque dimos todo, cortamos la mala racha y sumamos muchos puntos… La victoria ya va a llegar. Ojalá que esto sirva para que se sume algún sponsor ”, aseveró Bonelli en Campeones Radio y AM590 Continental.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 1 y 2 de agosto en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, provincia de San Juan, junto al TC Pista, el TN y la Fórmula 2 Argentina.

Nicolás Bonelli Turismo Carretera Posadas Mariano Werner
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