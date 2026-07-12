Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

El siniestro ocurrió este domingo al mediodía y causó importantes daños materiales en una habitación de la casa.

Un niño de 6 años provocó un incendio al manipular un encendedor mientras jugaba en el segundo piso de una vivienda de Concordia. El siniestro ocurrió este domingo al mediodía y causó importantes daños materiales en una habitación de la casa, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

Al lugar acudieron agentes de la Comisaría Séptima, quienes advirtieron que el foco ígneo se desarrollaba en una de las habitaciones de la planta alta. Minutos después trabajaron en el lugar los Bomberos Voluntarios. Así, se logró sofocar las llamas y evitar que el incendio se expandiera al resto de la propiedad.

Según informó la Jefatura Departamental, como consecuencia del fuego, resultó dañado el cielo raso de las dos habitaciones afectadas y una de ellas sufrió pérdidas totales en su interior. Allí había papeles, documentación y ropa, de acuerdo a lo informado en las actuaciones iniciales.

Incendio en el segundo piso

Al momento del incendio se encontraban en la casa dos personas mayores de edad y un niño de 6 años. Tras las entrevistas realizadas por la Policía, los adultos señalaron que el fuego se inició cuando el menor estaba jugando con un encendedor y un cartón de maple de huevos en el segundo piso. Siempre según ese testimonio, el propio chico fue quien alertó a su padre sobre el incendio.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, Mario Figueroa, mientras se avanzó con las diligencias de rigor para establecer de manera formal cómo se originó el siniestro.