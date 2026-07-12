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Sube a 4.490 la cifra de muertos en Venezuela por los terremotos

La cifra de personas fallecidas a causa de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela se elevó a 4.490, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740.

12 de julio 2026 · 22:49hs
Sube a 4.490 la cifra de muertos en Venezuela por los terremotos.

Sube a 4.490 la cifra de muertos en Venezuela por los terremotos.

La cifra de personas fallecidas a causa de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela se elevó este domingo a 4.490, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740, se informó oficialmente este domingo en Caracas.

Según el reporte oficial, cerca de 20.000 damnificados están refugiados en campamentos provisorios desde que los dos potentes terremotos del 24 de junio pasado golpearon a Caracas y asolaron al estado La Guaira.

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Rescatistas venezolanos y extranjeros continúan tratando de sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros. Según el Gobierno, más de 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

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Mientras tanto, la ayuda internacional continúa llegando a Venezuela, y este mismo domingo arribó un cargamento procedente de Rusia con alimentos y enseres para los damnificados, informó el canciller Yvan Gil.

Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos reportó que ha entregado 100.000 kits de asistencia en las comunidades afectadas.

Médicos de varios países trabajan en hospitales de campaña para tratar de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales, donde ahora la gente vive de forma bastante precaria.

Venezuela Heridos Terremotos
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