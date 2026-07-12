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Viale FBC es el nuevo campeón de Paraná Campaña

Viale FBC derrotó por penales a Unión Agrarios Cerrito y se convirtió en el nuevo monarca del certamen Chacarero.

12 de julio 2026 · 18:59hs
Viale FBC es el campeón de Paraná Campaña.

Micrófono Digital

Viale FBC es el campeón de Paraná Campaña.

Viale FBC sumó un nuevo trofeo a su vitrina. Este domingo la V Azulada venció a Unión Agrarios de Cerrito, en la final del Torneo Apertura Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi 2026 de Primera división para la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC).

Como local, en el estadio Leandro Cecotti, se impuso por la mínima expresión en el tiempo reglamentario, gracias al gol de Valentín Ringlofer. En consecuencia, tuvieron que ir al tiempo extra porque en la ida ganó el Verde 3-2.

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En la prolongación llegaron los goles de Ayrton González para el CUAC y de Edison Buxmann para Viale FBC, para finalizar el global 4-4. Por lo tanto, se debió recurrir a los penales para definir el nuevo dueño de la corona. Ahí se impuso la escuadra anfitriona por 5-4.

De esta forma, Viale FBC se tomó también revancha de la final perdida ante Unión Agrarios de Cerrito en la temporada 2015.

Viale FBC Paraná Campaña Unión Agrarios Fútbol
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