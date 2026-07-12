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Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: "La suerte estuvo de nuestro lado"

El entrenador de la Selección argentina dio unas breves declaraciones a la prensa desde el campo de juego. “Era un equipo muy físico”, reconoció.

12 de julio 2026 · 01:22hs
Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: La suerte estuvo de nuestro lado

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: "La suerte estuvo de nuestro lado"

La Selección argentina le ganó a Suiza 3-1 en los cuartos de final del Mundial 2026 y avanzó a las semifinales ante Inglaterra. Luego del encuentro, Lionel Scaloni analizó el partido en el campo de juego y fue contundente. “Sabíamos que era un equipo muy físico. Estuvo de nuestro lado la suerte”, aseguró el entrenador argentino.

El técnico también destacó la respuesta del equipo en los momentos más complicados del encuentro y valoró el esfuerzo realizado durante los 120 minutos. "Nunca dejamos de creer. Este grupo siempre compite hasta el final", remarcó el entrenador tras la clasificación.

La Selección Argentina está entre los ocho mejores del torneo.

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Además, Scaloni resaltó el carácter que mostró el equipo para sobreponerse a las dificultades que planteó el conjunto suizo. "Lo importante era seguir en partido y aprovechar nuestra oportunidad. El grupo volvió a demostrar que tiene personalidad", concluyó.

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza

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