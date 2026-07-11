Argentina-Suiza: Scaloni confirmó el mismo equipo que inició ante Egipto

El conjunto albiceleste enfrenta a los helvéticos desde las 22, en busca de un lugar entre los mejores cuatro del mundo. Formación confirmada.

La Selección Argentina está entre los ocho mejores del torneo.

La Selección Argentina confirmó hace minutos la formación titular para enfrentar desde las 22 a Suiza , en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni apostará por la continuidad y repetirá el equipo que protagonizó la histórica remontada por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final.

El entrenador había adelantado en conferencia de prensa que no sería "descabellado" mantener el mismo once y finalmente ratificó su decisión. De esta manera, la Albiceleste volverá a presentar desde el inicio a Leandro Paredes en el mediocampo y sostendrá el tridente ofensivo encabezado por Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina enfrenta a Suiza con el sueño de la cuarta estrella

La Selección Argentina está entre los ocho mejores del torneo.

Por el lado de Suiza, el entrenador Murat Yakin realizará una sola modificación respecto al equipo que eliminó por penales a Colombia en los octavos de final. Djibril Sow ingresará por Ardon Jashari en la mitad de la cancha, mientras que el resto de la formación será la misma.

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo, donde ya espera Inglaterra, que este sábado derrotó 2-1 a Noruega y se convirtió en el tercer semifinalista del certamen.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Suiza

Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.