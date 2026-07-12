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Enviaron medicamentos, pañales e insumos desde Gualeguay hacia Venezuela

La comunidad venezolana en Gualeguay envió siete cajas con donaciones de primera necesidad para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

12 de julio 2026 · 17:30hs
Enviaron medicamentos, pañales e insumos desde Gualeguay hacia Venezuela

La campaña solidaria organizada por la comunidad venezolana residente en Gualeguay concluyó con el envío de siete cajas de donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto que golpeó recientemente a Venezuela.

Todo lo recolectado fue trasladado este sábado a la Ciudad de Buenos Aires, desde donde continuará su recorrido hacia las zonas más afectadas por la emergencia.

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Gracias al aporte de vecinos e instituciones de la ciudad, la colecta reunió tres cajas con medicamentos, dos cajas de pañales para bebés y adultos, una caja con artículos de papelería y otra con productos de higiene personal y elementos de limpieza.

La ayuda fue entregada en la sede de Casa Venezuela, organización encargada de incorporarla al próximo envío humanitario con destino al país sudamericano.

LEER MÁS: Venezuela: aumentó a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos

Cierre de la colecta

Las organizadoras destacaron la respuesta de la comunidad gualeya y agradecieron la solidaridad demostrada durante toda la campaña. Señalaron que la iniciativa permitió reunir insumos de primera necesidad que serán destinados a personas que atraviesan una situación crítica tras el desastre natural.

Como parte del cierre de la colecta, también realizaron un reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de Gualeguay que participaron de la misión argentina de rescate en Venezuela.

En la oportunidad les entregaron una imagen artesanal de la Virgen de Coromoto, patrona de ese país, acompañada por una dedicatoria en agradecimiento por el trabajo realizado durante las tareas de búsqueda y asistencia, publicó el diario Debate Pregón.

Gualeguay Venezuela Medicamentos
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