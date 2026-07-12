El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Las principales modalidades del Quini 6 no tuvieron ganadores, mientras que en el Siempre Sale hubo 71 apostadores con cinco aciertos.

El Quini 6 realizó este domingo un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes no arrojaron ganadores. En tanto, en el Siempre Sale hubo 71 personas que lograron cinco aciertos, por lo que cada uno se llevará un poco más de 6 millones de pesos. Cinco son de la provincia de Entre Ríos.

En el sorteo Tradicional, las bolillas que salieron fueron las siguientes: 01 - 03 - 16 - 24 - 25 - 31 . En este caso no hubo ganadores, por lo que $4.248.956.149 quedaron vacantes.

Quini 6: un apostador ganó más de $363 millones en el Siempre Sale

En La Segunda, los números favorecidos resultaron: 02 - 03 - 20 - 31 - 36 - 43. Aquí tampoco hubo afortunados, quedando para el sorteo del miércoles $1.534.843.951.

En La Revancha, salieron los siguientes números: 11 - 18 - 23 - 31 - 38 - 41. Sin ganadores, $1.042.171.920 quedaron sin dueño, pasando a engrosar el próximo pozo de esta modalidad.

En el Siempre Sale, las bolillas que salieron fueron: 02 - 10 - 22 - 23 - 32 - 40. Se registraron 71 ganadores con cinco aciertos, por lo que cada uno pasará a cobrar $6.382.444,06.

Desde la Lotería de Santa Fe se informó que el pozo estimado para el sorteo del miércoles es de $8.550.000.000.