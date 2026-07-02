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Controversia por supuestas amenazas a la selección de Ecuador en la previa ante México

El periodista argentino Eduardo Feinmann replicó versiones que apuntan a presiones extorsivas sobre cinco futbolistas del plantel de Ecuador.

2 de julio 2026 · 19:39hs
Controversia por supuestas amenazas a la selección de Ecuador en la previa ante México

Controversia por supuestas amenazas a la selección de Ecuador en la previa ante México

Tras la eliminación de la Selección de Ecuador a manos de México por 2 a 0 en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, el entorno deportivo se vio convulsionado por acusaciones extrafutbolísticas. El periodista argentino Eduardo Feinmann sembró la polémica al afirmar en su programa que el plantel conducido en el certamen por el conjunto sudamericano habría sufrido serias intimidaciones en las horas previas al cruce disputado en el Estadio Azteca.

De acuerdo con lo expresado por el conductor radial, un cartel del narcotráfico mexicano se habría comunicado de manera directa con al menos cinco futbolistas de la delegación ecuatoriana. Según su versión, las amenazas incluyeron precisiones exactas sobre el paradero y las actividades de los familiares de los atletas, tanto en territorio ecuatoriano como en el propio suelo mexicano, donde varios de los integrantes de la "Tri" se desempeñan profesionalmente de forma habitual en la liga local. El propósito de la supuesta maniobra delictiva habría sido forzar el resultado deportivo favorable a los anfitriones del Mundial.

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Sin pruebas factuales ni aval institucional

A pesar de la repercusión inmediata que obtuvieron los dichos del comunicador argentino en las plataformas digitales, la hipótesis carece actualmente de cualquier tipo de respaldo formal o documental. Ni la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitieron comunicaciones que validen la existencia de extorsiones institucionales o individuales vinculadas con organizaciones criminales.

En el plano estrictamente deportivo y organizativo, el único reclamo formal asentado por los directivos de Ecuador ante los organizadores del torneo estuvo motivado por las conductas de la parcialidad mexicana frente al hotel de concentración del equipo. En esa sintonía, se denunció hostigamiento acústico mediante el uso de fuegos artificiales y serenatas nocturnas organizadas con el único propósito de alterar el descanso del plantel profesional en las vísperas del duelo definitorio.

Desmentida desde el periodismo ecuatoriano

La veracidad del escenario denunciado por Feinmann fue relativizada de manera categórica por especialistas de la prensa ecuatoriana. El periodista Óscar Portilla descartó cualquier consistencia detrás de las versiones difundidas en redes sociales, catalogándolas como "un rumor sin sustento" que suele traccionar sobre el desencanto de los aficionados locales tras la eliminación mundialista.

Controversia por supuestas amenazas a la selección de Ecuador en la previa ante México

Controversia por supuestas amenazas a la selección de Ecuador en la previa ante México

Portilla argumentó que los principales analistas en materia de crimen organizado de la región coinciden en dictaminar la falsedad de los presuntos panfletos o comunicaciones adjudicadas a las bandas transnacionales en esta oportunidad. Asimismo, el cronista confirmó haber tomado contacto con tres fuentes de alta jerarquía pertenecientes a la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes manifestaron desconocer absolutamente cualquier tipo de mensaje intimidatorio y descartaron la hipótesis de una coacción externa sobre los jugadores dirigidos hasta entonces por el cuerpo técnico de la "Tri".

El foco en el rendimiento deportivo

Lejos de alimentar las conjeturas respecto de incidentes de índole criminal en territorio mexicano, los propios protagonistas del plantel de Ecuador mantuvieron un perfil centrado en el plano de la autocrítica profesional.

Una vez consumada la caída y posterior salida de la Copa del Mundo en los 16avos de final, futbolistas de renombre dentro de la convocatoria como Gonzalo Valle y Ángelo Preciado utilizaron los canales institucionales para ofrecer disculpas a la masa de seguidores por el rendimiento del equipo en el Estadio Azteca, donde México impuso condiciones futbolísticas y se quedó con el boleto a la siguiente ronda gracias a un contundente despliegue táctico.

Ecuador México amenazas Mundial 2026
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