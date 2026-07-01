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Cuti Romero, la buena noticia para la Selección Argentina

La Albiceleste enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 19 por los dieciseisavos de final del Mundial y el cordobés estará disponible.

1 de julio 2026 · 20:59hs
Cuti Romero

Cuti Romero, la buena noticia para la Selección Argentina

El entrenamiento matutino de la Selección Argentina este miércoles, antes del viaje hacia Miami, ciudad en la que enfrentará a Cabo Verde por los dieciseiavos de final del Mundial, dejó una buena noticia por Cuti Romero trabajó a la par de sus comapñeros y respondió bien a las exigencias del cuerpo técnico.

Aunque el entrenador Lionel Scaloni esperará a la práctica de este jueves para confirmarlo como titular o no, si sigue evolucionando así de bien todo indica que el cordobés estará presente en lugar de Nicolás Otamendi, quien lo reemplazó contra Jordania.

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Cuti descansó en el último compromiso debido a que frente a Austria, en el segundo tiempo fue reemplazado ya que había sufrido un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había tenido un esguince en el ligamento lateral durante la Premier League.

Más allá de esa noticia, todavía hay algunas dudas en el equipo. La principal y la que seguramente se mantendrá hasta mañana es en el centrodelantero. Lautaro Martínez corre con cierta ventaja por sobre Julián Álvarez, pero el cuerpo técnico aún no definió quién acompañará a Lionel Messi en la delantera.

Cuti Romero, la buena noticia para la Selección Argentina

Cuti Romero, la buena noticia para la Selección Argentina

Cuti Romero, la buena noticia para la Selección Argentina

Por otro lado, hay que dejar la puerta abierta para una sorpresa. Si bien Nicolás Tagliafico ya jugó contra Jordania y se recuperó de su desgarro en el sóleo que sufrió en pleno Mundial, las buenas actuaciones de Facundo Medina podrían abrirle una puerta en el once. No hay que descartar que aparezca el futbolista de Olympique de Marsella, ya que en el entrenamiento de hoy hubo rodaje para ambos.

A falta de la práctica del jueves, la realidad es que en la mitad de la cancha está más claro el panorama porque jugarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

El plantel arribará a Miami esta noche y el jueves a las 15.45 de Argentina el técnico brindará una conferencia de prensa, previa al último entrenamiento. El viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium, la Albicieleste buscará el pase a octavos de final para ir por otra estrella. El ganador de la llave irá ante Australia o Egipto.

Romero Selección Argentina Cabo Verde Mundial 2026
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