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Bélgica pasó a octavos tras vencer a Senegal en un final de película

Con una remontada memorable, Bélgica se metió en octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer 3-2 a Senegal en tiempo suplementario.

1 de julio 2026 · 20:07hs
Final de película y Bélgica a octavos tras vencer a Senegal.

Final de película y Bélgica a octavos tras vencer a Senegal.

Bélgica protagonizó una remontada memorable en Seattle y se metió en los octavos de final del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Senegal en tiempo suplementario, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios. El conjunto africano estuvo muy cerca de dar el gran golpe del torneo, pero los Diablos Rojos reaccionaron sobre el final y terminaron sellando la clasificación.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo, aunque fue Senegal el que mostró mayor agresividad. La presión alta y la velocidad de sus atacantes complicaron a una Bélgica que nunca logró sentirse cómoda. Esa superioridad encontró recompensa a los 25 minutos, cuando Habib Diarra apareció para definir una buena acción colectiva y establecer el 1-0.

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El panorama se complicó todavía más para los europeos apenas iniciado el complemento. A los seis minutos del segundo tiempo, Ismaïla Sarr culminó una gran jugada ofensiva y amplió la diferencia para Senegal. Con el 2-0, los africanos acariciaban la clasificación, mientras Bélgica acumulaba imprecisiones y no encontraba respuestas futbolísticas.

Sin embargo, cuando todo indicaba que la sorpresa estaba consumada, apareció el peso de la experiencia. Bélgica adelantó sus líneas y encontró el descuento a los 86 minutos por intermedio de Romelu Lukaku. Apenas tres minutos después, Youri Tielemans marcó el 2-2 y llevó el encuentro al tiempo suplementario.

Final de película y Bélgica a octavos tras vencer a Senegal

Final de película y Bélgica a octavos tras vencer a Senegal.

Final de película y Bélgica a octavos tras vencer a Senegal.

Con el envión anímico de la remontada, Bélgica afrontó el alargue con mayor confianza. El golpe del empate había afectado a Senegal, que perdió solidez defensiva y ya no pudo sostener el ritmo que había mostrado durante gran parte del encuentro. Los europeos monopolizaron la posesión y comenzaron a generar más peligro.

La recompensa definitiva llegó en el tiempo suplementario, cuando Bélgica encontró el gol que completó la remontada y sentenció el 3-2. Después de haber estado al borde de la eliminación, el seleccionado dirigido por Rudi García consiguió dar vuelta un partido increíble para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Con este triunfo, Bélgica avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. La clasificación llegó con sufrimiento, pero también dejó una muestra de carácter de un equipo que reaccionó en el momento justo para evitar uno de los grandes batacazos del certamen.

Bélgica Senegal Mundial 2026 octavos
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