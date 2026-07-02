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España, el candidato a avanzar en el Mundial 2026

Desde las 16, la Roja se medirá en Los Ángeles con Austria, por los 16avos de final del Mundial 2026.

2 de julio 2026 · 10:12hs
España quiere ratificar su candidatura a ganar el Mundial 2026.

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España y Austria jugarán desde las 16 en el Estadio Los Ángeles, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El árbitro del partido será el sueco Glenn Nyberg. La Roja quiere afirmarse como candidato al título y choca con los austríacos, que clasificaron segundos en el grupo que compartió con Argentina.

Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y se recuperaron con una goleada 4 a 0 frente a Arabia Saudita. En la última jornada superaron con lo justo a Uruguay y se quedaron con el Grupo H. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, se mostró en una óptima condición en la últimas dos fechas, pero Nico Williams se lesionó ante los Charrúas y será baja para esta instancia decisiva.

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Austria, que compartió el Grupo J con Argentina, arrancó con victoria 3 a 1 ante Jordania, cayó 2 a 0 contra un Lionel Messi incontenible y empató en la última fecha contra Argelia en un partidazo que terminó 3 a 3. Con la igualdad lograron clasificar en el segundo puesto, y pese a festejar dicha clasificación con el gol a último momento, el premio es enfrentar a una durísima España en un partido eliminatorio.

El ganador de este cruce se medirá en octavos de final con el vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.

Formaciones para España y Austria

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Hora y TV: 16 (DSports).

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

Estadio: Los Ángeles.

Mundial 2026 España Austria Fútbol
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