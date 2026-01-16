Se reprogramó el inicio de la Primera Nacional AFA confirmó nueva fecha para el inicio de los torneos de ascenso. La Primera Nacional comenzará el segundo fin de semana de febrero. 16 de enero 2026 · 13:51hs

Prensa Patronato La formación de Patronato que disputó el último encuentro como local en la temporada 2025 de la Primera Nacional Prensa Patronato Rubén Forestello, DT de Patronato

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes la reprogramación del inicio de la temporada de los torneos de ascenso. En consecuencia, el campeonato de la Primera Nacional comenzará el segundo fin de semana de febrero.

En primer instancia, el calendario indicaba que en el capítulo inaugural de la segunda categoría del fútbol argentino Patronato iba a visitar a San Martín de Tucumán el sábado 7 de febrero a partir de las 20. Una semana después el Rojinegro haría su estreno como local ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Además circuló una tentativa programación de la tercera fecha de la máxima división del fútbol de ascenso. En esa jornada el elenco de barrio Villa Sarmiento visitará a Atlanta. Este juego había sido ubicado para el lunes 23 a las 21.10. Como se jugará la primera fecha de la Primera Nacional Zona A Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires) All Boys – Mitre (Santiago del Estero) Los Andes - Almirante Brown Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar Dep Morón - Defensores de Belgrano Colón - Deportivo Madryn San Miguel - Central Norte (Salta) San Telmo - Ferro Acassuso - Chaco For Ever Zona B Gimnasia (Jujuy) - Midland Atlanta - Quilmes Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales San Martín (Tucumán) - Patronato Atlético Rafaela - Almagro Agropecuario - Deportivo Maipú Tristán Suárez - Temperley Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago Chacarita - San Martín (San Juan)