La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes la reprogramación del inicio de la temporada de los torneos de ascenso. En consecuencia, el campeonato de la Primera Nacional comenzará el segundo fin de semana de febrero.
Se reprogramó el inicio de la Primera Nacional
AFA confirmó nueva fecha para el inicio de los torneos de ascenso. La Primera Nacional comenzará el segundo fin de semana de febrero.
En primer instancia, el calendario indicaba que en el capítulo inaugural de la segunda categoría del fútbol argentino Patronato iba a visitar a San Martín de Tucumán el sábado 7 de febrero a partir de las 20. Una semana después el Rojinegro haría su estreno como local ante Gimnasia y Tiro de Salta.
Además circuló una tentativa programación de la tercera fecha de la máxima división del fútbol de ascenso. En esa jornada el elenco de barrio Villa Sarmiento visitará a Atlanta. Este juego había sido ubicado para el lunes 23 a las 21.10.
Como se jugará la primera fecha de la Primera Nacional
Zona A
Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)
All Boys – Mitre (Santiago del Estero)
Los Andes - Almirante Brown
Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar
Dep Morón - Defensores de Belgrano
Colón - Deportivo Madryn
San Miguel - Central Norte (Salta)
San Telmo - Ferro
Acassuso - Chaco For Ever
Zona B
Gimnasia (Jujuy) - Midland
Atlanta - Quilmes
Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales
San Martín (Tucumán) - Patronato
Atlético Rafaela - Almagro
Agropecuario - Deportivo Maipú
Tristán Suárez - Temperley
Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago
Chacarita - San Martín (San Juan)