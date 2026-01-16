Uno Entre Rios | Ovación | Primera Nacional

Se reprogramó el inicio de la Primera Nacional

AFA confirmó nueva fecha para el inicio de los torneos de ascenso. La Primera Nacional comenzará el segundo fin de semana de febrero.

16 de enero 2026 · 13:51hs
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes la reprogramación del inicio de la temporada de los torneos de ascenso. En consecuencia, el campeonato de la Primera Nacional comenzará el segundo fin de semana de febrero.

En primer instancia, el calendario indicaba que en el capítulo inaugural de la segunda categoría del fútbol argentino Patronato iba a visitar a San Martín de Tucumán el sábado 7 de febrero a partir de las 20. Una semana después el Rojinegro haría su estreno como local ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Además circuló una tentativa programación de la tercera fecha de la máxima división del fútbol de ascenso. En esa jornada el elenco de barrio Villa Sarmiento visitará a Atlanta. Este juego había sido ubicado para el lunes 23 a las 21.10.

Como se jugará la primera fecha de la Primera Nacional

Zona A

Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)

All Boys – Mitre (Santiago del Estero)

Los Andes - Almirante Brown

Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar

Dep Morón - Defensores de Belgrano

Colón - Deportivo Madryn

San Miguel - Central Norte (Salta)

San Telmo - Ferro

Acassuso - Chaco For Ever

Zona B

Gimnasia (Jujuy) - Midland

Atlanta - Quilmes

Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales

San Martín (Tucumán) - Patronato

Atlético Rafaela - Almagro

Agropecuario - Deportivo Maipú

Tristán Suárez - Temperley

Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago

Chacarita - San Martín (San Juan)

Primera Nacional AFA ascenso
